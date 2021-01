Cote d'Ivoire: Anyama - Les femmes rendent hommage au Président de la République pour ses actions de développement

La plateforme des femmes leaders d'Anyama a organisé une journée d'hommage et de motion de soutien au Président de la république Alassane Ouattara, le mardi 5 janvier 2021, au terrain de la mairie.

La rencontre a vu la participation massive de toutes les communautés ethniques de la commune, des autorités administratives, coutumières, religieuses et politiques. La journée a pour objectif de magnifier le Chef de l'Etat pour ses actions en faveur du développement, la paix, la fraternité, la cohésion sociale et le vivre ensemble.

A l'occasion, elles ont aussi manifesté leur soutien, amour et attachement à Mme Fatim Bamba Coulibaly pour ses actions sociales en faveur des populations d'Anyama.

Mme Soumahoro Fatim, présidente de la plateforme des femmes leaders d'Anyama a réaffirmé la loyauté des femmes au Président de la République et l'a remercié pour ses actions en leur faveur. " Avant la présidentielle, nous lui avons demandé d'accepter de se porter candidat. Il a accepté ce sacrifice. Car, nous savons qu'avec lui, les femmes que nous sommes, sommes à l'abri. Il a toujours mis la femme au-devant de toutes ses actions », a-t-elle fait savoir.

Et d'ajouter : « Avec le Président Alassane Ouattara, notre pays se développe. Tous les secteurs d'activités sont positivement impactés. Nous arrivons à écouler nos produits car, nous avons de bonnes routes, des infrastructures de qualités. Nous avons des fonds pour entreprendre. Le Président Alassane Ouattara est pour nous un trésor ».

A l'endroit de Fatim Bamba Coulibaly, elle n'a pas manqué de vanter ses actions, ses atouts et surtout d'affirmer que c'est elle qu'à travers les femmes, la population d'Anyama a choisi pour la représenter à l'Assemblée nationale.

« Fatim Bamba Coulibaly, tu ne ménages aucun effort pour le bien-être de la population d'Anyama, en particulier les femmes. Tu es une femme généreuse, une femme battante et dynamique. Tes actions nous confortent et réconfortent », a-t-elle exposé.

Ajoutant que Fatim Bamba Coulibaly en plus des vivre et non-vivres qu'elle a toujours apporté aux populations à tout moment, elle a aussi permis le relogement de 52 familles suites au drame de l'éboulement de terrain à Anyama. Ainsi que la prise en charge et le don notamment de vivres et non-vivres de plus de 500 veuves à Anyama et Williamsville et l'instauration d'un fonds de soutien de 50 millions de FCfa qui permet chaque année à plus de 250 femmes de financer des activités génératrices de revenus.

Soumahoro Fatim a également profité de l'occasion pour réaffirmer la volonté des femmes à accompagner Fatim Bamba Coulibaly pour sa candidature aux législatives prochaines. « Pour la mémoire et au nom de l'héritage politique de feu Amadou Gon Coulibaly, ex premier ministre de Côte d'Ivoire, considérant le véritable plébiscité des femmes d'Anyama, nous femmes leaders prenant acte de la volonté du Chef de l'État de promouvoir le genre et d'encourager les candidatures des femmes aux différentes élections, disons que tu es notre candidate à Anyama. Nous allons prier la direction du Rhdp d'accepter car, c'est toi que la base a choisi », a-t-elle développé.

Pour terminer, elle a exhorté les différentes couches sociales à se joindre à elles pour mener le combat. Il faut signaler que la plateforme existe depuis plusieurs années. Sa mission, promouvoir le leadership féminin.