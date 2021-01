Cote d'Ivoire: RHDP-Abobo/Législatives 2021 - L'Union des jeunes en charge des mouvements et associations plaide pour la candidature de son coordonnateur

C'est en Assemblée générale extraordinaire que les délégués de jeunesses des douze départements de l'Union des jeunes en charge des mouvements et associations (Ujma) du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) d'Abobo-Anyama ont pris la décision. Celle de voir leur coordonnateur, Arafa Rafik Ben Touré, en fin de cycle de Master en criminologie, être sur la liste des potentiels candidats que la direction du parti aura à choisir pour défendre les couleurs du Rhdp à Abobo. Pour cela, le 5 janvier 2021, ils se sont mobilisés au siège dudit parti, à Abobo- Camp commando, pour plaider pour le choix de leur camarade, arguments à l'appui, et traduire leur engagement à le soutenir dans la bataille.

En leur nom, Nalata Soro, secrétaire général de l'Union, a fait savoir que leur "cheval" avait toutes les capacités de réussir aux côtés de leurs ainées. « Après avoir conduit de mains de maître notre coordination et installé toutes ses bases, que ce soit à Anyama comme à Abobo, nous pensons que Rafik Ben Touré pourra réussir cette mission avec notre soutien », précise-t-il. C'est pour cette raison, ajoute Nalata Soro, que sans attendre sa décision, une cotisation a été levée pour payer la caution exigée par les textes pour l'accompagner dans cette conquête du fauteuil. Il invite par ailleurs, les membres des instances de décision du parti à se pencher sur leur choix, tout en précisant qu'ils se soumettraient à la décision du parti au cas échéant.

Pour sa part, Rafik Ben Touré a salué la décision de ses camarades militants. Pour lui, le parti étant discipliné et bien structuré, il se conformerait au dernier mot de la direction exécutive. Toutefois, il soutient disposer des potentialités nécessaires pour représenter la jeunesse d'Abobo à l'Hémicycle si le choix venait à se porter sur lui. Le coordonnateur de l'Ujma d'Abobo-Anyama qui était entouré de ses douze délégués n'a pas manqué de faire savoir qu'en plus des hommes, il remplissait, au niveau administratif, toutes les conditions et disposait d'ailleurs des pièces exigées par la direction du parti pour être candidat.