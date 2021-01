Afrique: Perspectives économiques mondiales - La Banque mondiale table sur une croissance de 4% en 2021

L'économie mondiale devrait progresser de 4% en 2021, à condition que le déploiement initial des vaccins contre la Covid-19 débouche sur des campagnes massives de vaccination tout au long de l'année. Selon la Banque mondiale la reprise risque néanmoins de rester modeste si les responsables politiques ne passent pas résolument à l'action pour endiguer la pandémie et mettre en œuvre des réformes propices aux investissements.

La dernière édition semestrielle des Perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale table sur une progression de l'économie mondiale de l'ordre de 4% en 2021. Mais, le rapport précise tout de même que la reprise risque de rester modeste si les responsables politiques ne passent pas résolument à l'action pour endiguer la pandémie et mettre en œuvre des réformes propices aux investissements.

Pour la Banque mondiale, pendant encore de longs mois, l'activité économique risque donc d'être ralentie et les revenus considérablement réduits. Par conséquent, elle insiste sur le fait que la priorité immédiate pour les responsables politiques consiste à contrôler la propagation du coronavirus et organiser rapidement des campagnes massives de vaccination. « Pour soutenir la reprise, les autorités doivent aussi favoriser un cycle d'investissements porteur d'une croissance durable et moins tributaire de la dette publique », suggère l'institution.

« Alors que l'économie mondiale semble s'orienter vers une reprise timide, les décideurs sont confrontés à des défis redoutables -- qu'il s'agisse de la santé publique, de la gestion de l'endettement, des politiques budgétaires, de l'action des banques centrales ou des réformes structurelles -- pour faire en sorte que cette dynamique toujours fragile se confirme et jette les bases d'une croissance solide, déclare David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale.

Qui ajoute dans la foulée que « pour surmonter les effets de la pandémie et affronter les vents contraires à l'investissement, nous devons donner une impulsion décisive aux efforts visant à améliorer l'environnement des affaires, accroître la flexibilité du marché du travail et des produits et renforcer la transparence et la gouvernance ».

La croissance de l'économie mondiale pourrait atteindre 5% en 2021 mais...

Les perspectives à court terme sont hautement incertaines, différents scénarios de croissance restant possibles, comme le détaille le rapport. Selon un scénario pessimiste de hausse continue des contaminations et de retard dans le déploiement des vaccins, l'économie mondiale pourrait ne regagner que 1,6% en 2021. À l'inverse, en cas de maîtrise de la pandémie et d'accélération de la vaccination, le rythme de croissance pourrait atteindre pratiquement 5%.

D'après le rapport, le rebond amorcé dans les économies avancées a pris fin au troisième trimestre 2020, freiné par la recrudescence des infections, laissant craindre un redressement lent et difficile. En ce sens, il indique qu'après une contraction estimée à 3,6% en 2020, le Pib américain devrait rebondir à 3,5% en 2021 au moment où la zone euro devrait afficher une croissance de 3,6% en 2021 après un repli de 7,4% en 2020. Au Japon, souligne le document, l'activité devrait progresser de 2,5% en 2021 après une contraction de 5,3% en 2020.

Par ailleurs, la Banque mondiale confie que le Pib global des marchés émergents et des économies en développement (EMDE), Chine comprise, devrait croître de 5% en 2021 après une contraction de 2,6% en 2020. A l'en croire, l'économie chinoise devrait bondir de 7,9%, contre 2% en 2020. Aussi, note-t-elle, hors Chine, les prévisions pour le groupe des EMDE tablent sur une hausse de 3,4% en 2021 après un recul de 5% en 2020. « L'activité dans les économies à faible revenu devrait progresser de 3,3% en 2021 après un repli de 0,9% en 2020 », relève enfin la Banque mondiale.