Sénégal: Sédhiou / Le Pakao inquiet de sa précarité ambiante, prend son sort en main - Une école arabe en gestation, besoin d'électricité, des routes et contre l'homosexualité !

Les populations du terroir du Pakao dans l'Est de la région de Sédhiou n'en peuvent plus de s'apitoyer sur leur sort. A l'occasion d'une journée de conclave, elles ont annoncé la construction d'une école arabe pour contrecarrer « l'expansion de l'homosexualité » au Sénégal mais aussi de porter le plaidoyer pour l'électrification de leur zone et la construction de routes. L'accès des femmes aux meilleures conditions de travail a été évoqué à cette rencontre.

Une journée de conclave pour dégager des pistes de solution vers le développement du Pakao, un vaste terroir de l'est de Sédhiou. A Marandan où a lieu l'activité dimanche, les travaux ont démarré par la pose de la première pierre d'une école coranique dont la vocation est de promouvoir l'enseignement islamique mais aussi, selon les acteurs, de barrer la route aux dépravations du genre homosexualité. « C'est l'association Dahiratoul Diné Islam qui a bénéficié de ce programme en collaboration avec l'association sénégalaise pour le développement du Pakao.

Il s'agit de la construction d'une école arabe de six classes pour environ 30 millions CFA. C'est une enveloppe mobilisée tant par les populations du Pakao, de l'intérieur du Sénégal et de la diaspora », a déclaré Bécaye Diébaté, le président de l'association sénégalaise pour le développement du Pakao. Il a fait savoir qu' « on ne peut pas tout attendre de l'Etat car chaque citoyen, chaque contrée doit d'abord se poser la question sur ce que les populations peuvent entreprendre en sus de l'action de l'Etat. C'est en effet ce qui a motivé notre action patriotique de terroir.

Toutefois, nous souhaitons que l'Etat nous accompagne dans ces investissements. Pour cela, nous souhaitons avoir un lycée dans cette zone. J'ajoute que cette école arabe va renforcer l'ancrage dans nos valeurs islamiques et surtout en réponse à la promotion de l'homosexualité de plus en plus manifeste », a-t-il dit face à la presse.

L'INSUFFISANCE DES INVESTISSEMENTS INQUIETE LES PAKAOUNKES !

A cette même occasion, les populations, à travers la voix de Bécaye Diébaté, le président de l'association sénégalaise pour le développement du Pakao et Senghor Diba, le président Association Dahiratoul Diné islam, ont exprimé le souhait du désenclavement et de l'électrification de leur terroir. « Le Pakao s'étend sur deux grandes entités, à savoir le versant Nord-Est où nous nous trouvons et celui du Sud-Est vers Karantaba et Sandiniéry. Pour notre zone, il y a au moins une bonne route qui mène à Kolda mais pour le reste qui abrite tout aussi de grand foyers religieux, vraiment pas de route. Aussi, exprimons-nous chaque fois le besoin d'avoir de l'électricité. Nos enfants s'éclairent à la bougie, nos femmes travaillent à la main, c'est pénible et intenable », s'exclament les deux hommes sous les ovations du grand public.

La salinisation de leurs terres en zone de bas-fond compromet également l'autosuffisance alimentaire, ont-ils fait savoir. « Nous sollicitons le chef de l'Etat à nous aider à promouvoir l'agriculture par la désalinisation de nos rizières pour réaliser l'autosuffisance alimentaire qui lui tient à cœur », a indiqué Senghor Diba. Enfin, une conférence animée par une équipe de l'agence régionale de développement de Sédhiou a servi de tribune pour éplucher les options de promotion des femmes au travers des activités génératrices de revenus pour combattre la pauvreté dans la zone.