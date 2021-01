Ile Maurice: Vols au marché de Curepipe - Les marchands dénoncent le manque de sécurité

En ce mardi 5 janvier, la vie reprend lentement son cours dans la ville lumière. Si une grande partie des gens se rue vers les stands destinés aux accessoires pour la rentrée scolaire de jeudi, d'autres se promènent du côté du bazar.

Certains laissent sous-entendre qu'ils sont présents essentiellement pour glaner des informations sur les vols de la veille. Toutefois, les marchands nous regardent avec méfiance ou crainte. Ils veulent parler, mais «off-record». Peur de représailles, d'autant qu'ils soupçonnent ceux qui auraient fait le coup d'être des toxicomanes.

Nous rencontrons ce marchand qui opère depuis quelques années au bazar. Sa spécialisation, la vente de produits frigorifiés. Il vide sa caisse tous les jours et ramène l'argent chez lui, en attendant de le déposer à la banque. Mais il a oublié de le faire le week-end dernier. Et lundi, les voleurs lui ont pris pas moins de Rs 4 000, en pièces de Rs 5 à Rs 20. «Ce n'est pas la première fois. Je crois même que c'est la troisième fois que cela m'arrive.» Il raconte que les voleurs ont cassé le cadenas qui protégeait son argent durement gagné. «Selon les images glanées, il s'agit de deux personnes. Mais impossible de savoir qui ils sont car ils étaient cagoulés.» En tout cas, ce qui l'agace le plus, c'est que plusieurs marchands ont reçu cette visite désagréable. «Mais il faut continuer à aller de l'avant et ne plus penser à cet argent perdu.»

Portes fermées

Un peu plus loin, le marchand de légumes que nous interpellons a lui aussi été dépouillé de quelques billets. «Ce manque de sécurité dans le bazar fait peur. Et surtout, on se casse la tête pour savoir comment ils ont pu entrer alors que toutes les portes étaient fermées. Selon les informations que nous avons, ce cambriolage a eu lieu vers deux heures du matin.» Il raconte qu'à plusieurs reprises, ses légumes ont été emportés. «Quand vous quittez le marché, vous savez combien de légumes restent sur votre stand et le lendemain, vous constatez que plusieurs d'entre eux ont disparu.»

Assis derrière son stand à pains, Mahamoodally regarde les va-etvient. Il en a vu des vols depuis qu'il opère dans ce bazar. «Cela fait 38 ans que je travaille ici et je crois qu'au moins 20 à 25 fois, on a été victimes de vols.» S'il soutient que les voleurs sont souvent arrêtés, cela n'empêche pas d'autres d'y venir en quête d'argent facile. «Je pense que si les caméras fonctionnaient mieux, l'on n'aurait pas ce genre de problème.» Des requêtes, il en a fait auprès des inspecteurs. «Mais leur réponse est toujours la même. Bientôt on va démolir le bazar à cause du projet d'Urban Terminal et l'on va nous transférer ailleurs. Mais entre-temps, rien n'est fait.»

Pour revenir à la nuit des incidents, il donne quelques indications. «J'ai compris qu'ils ont endommagé deux portes pour pouvoir entrer et sortir. Mais où était le gardien entre-temps ?» Justement, il aurait suggéré aux responsables de prendre en considération sa requête. «Pourquoi ne pas mettre deux gardiens de nuit ? Et surtout les faire rester à l'intérieur du bazar. Ils pourront mieux effectuer leur ronde.»

Nous avons plusieurs fois tenté d'avoir une réaction du maire de Curepipe, Hans Margueritte, mais sans succès. Par ailleurs, au niveau de la police, l'on maintient que tout sera mis en oeuvre pour trouver les coupables. Le responsable de la communication, l'inspecteur Shiva Coothen, soutient que la CID de Curepipe est déjà à pied d'oeuvre dans cette affaire. «Les caméras de Safe City qui sont opérationnelles seront mises à contribution. Nous allons examiner les empreintes et voir les autres éléments qui pourront nous mener vers ces voleurs.»