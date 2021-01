Madagascar: Accès à l'eau - De nouveaux camions citernes pour approvisionner les zones en difficultés

Des solutions urgentes sont mises en œuvre pour assurer l'approvisionnement de la population en eau, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Des solutions à long terme sont appliquées en parallèle, selon la ministre Voahary Rakotovelomanantsoa.

L'eau doit être disponible pour pouvoir respecter les gestes barrières, qui préconisent le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon. C'est ce qu'a martelé la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Voahary Rakotovelomanantsoa. C'était hier devant le showroom du concessionnaire Henri Fraise, lors de la remise de clefs de trois camions citernes, par l'UNICEF. « Cette action s'inscrit dans le cadre du Plan multisectoriel d'urgence, pour la lutte contre la Covid-19. Le Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) a initié un Plan avec l'ensemble du Gouvernement. En tout, cinq camions citernes seront mis à la disposition du ministère par l'UNICEF. Trois d'entre eux sont reçus ce jour, et les deux restants pour bientôt. Ces camions citernes peuvent améliorer l'approvisionnement en eau potable, bénéficiant directement à 125 000 personnes à Antananarivo », a déclaré la ministre. D'après ses dires, ces véhicules seront également utilisés pour répondre aux besoins dans les régions, dans le cadre des actions de la Jirama ou l'AES dans le Sud, par exemple, pour l'approvisionnement en eau dans les grandes villes et dans les zones éloignées.

Sécheresse

La lutte contre la pandémie se poursuit et également les efforts pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable, selon le MEAH. D'après les explications, des solutions d'urgence sont mises en œuvre jusqu'à ce que les solutions à long terme déjà mises en œuvre par le gouvernement soient opérationnelles. Selon la ministre, la sécheresse s'intensifie dans tout le pays à cause de la déforestation, car les eaux de pluie se déversent directement vers la mer, faute de végétation pour la rétention. Face à la situation, l'Etat investit aujourd'hui dans les infrastructures permettant l'accès à l'eau. 50 districts en ont déjà bénéficié en 2020, pour l'accès à l'eau potable. Des communes rurales sont bénéficiaires de nouvelles infrastructures pour l'accès à l'eau. En effet, des forages sont réalisés avec les partenaires comme l'UNICEF. L'Etat prévoit de faire 1000 forages. D'autres grands projets démarreront également cette année, à l'exemple de l'infrastructure pour l'acheminement de l'eau depuis Efaro vers Sampoina passant par Amboasary jusqu'à Ambovombe. Ces solutions prennent en compte les nouvelles technologies car aujourd'hui, on peut même traiter l'eau de mer salée pour avoir de l'eau potable.

Engagés

En ce qui concerne les 5 camions fournis par l'UNICEF, il s'agit d'un don d'une valeur totale d'un milliard d'ariary hors taxe, financé par l'Agence Coréenne de Développement et par l'Ambassade de Norvège à Madagascar, pour appuyer les actions du Gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. « Au niveau mondial, il y a une troisième vague de Covid. On veut s'assurer qu'à Madagascar, il n'y a qu'une seule. Cette action marque un partenariat solide entre le MEAH et l'UNICEF, favorisé par le fort engagement de la ministre. Ces camions seront à disposition de l'Etat Malagasy, même après la lutte contre la Covid », a affirmé le représentant de l'UNICEF, lors de la remise de clefs.