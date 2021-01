Madagascar: CUA - Assainissement des panneaux publicitaires

Harmonisation

La Commune Urbaine d'Antananarivo entend mettre de l'ordre dans le secteur des panneaux publicitaires dans la capitale. Elle lance avec la Direction de l'Urbanisme une opération d'assainissement destinée à une gestion plus saine de ce secteur qui, non seulement influe sur l'esthétique de la ville, mais joue également un rôle économique non négligeable avec les recettes que génèrent les supports publicitaires pour le grand public. La CUA invite ainsi les régisseurs et annonceurs sur panneaux publicitaires à s'approcher des services compétents pour une régularisation de leur situation avant le 31 janvier 2021.

« Les retardataires seront sanctionnés par une amende et même par l'enlèvement de leurs panneaux avec une responsabilité partagée entre les régisseurs et les annonceurs », avertit la CUA. Une soixantaine de panneaux sont concernés par cette mesure et se trouvent notamment aux 67ha, Alarobia, Ambohijatovo, Ambatobe, Ampefiloha, Andraharo, Ankatso, Soanierana, Tanjombato, Route digue... .