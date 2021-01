Congo-Kinshasa: Coopération - La Chine annule ses prêts à la RDC arrivés à échéance fin 2020

A côté de l'objectif ultime d'aider Kinshasa à surmonter les conséquences de la covid-19, Pékin vise aussi à financer des projets de partenariat et des secteurs du bien-être social.

La République démocratique du Congo (RDC) et la Chine viennent de renforcer leur partenariat stratégique visant le développement du Congo. Le conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, l'a déclaré, le mercredi 6 janvier 2021, au cours d'une conférence de presse conjointe organisée à Kinshasa avec son homologue congolais, la ministre d'Etat et ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza.

Dans le cadre de la matérialisation de ce partenariat, la Chine a décidé d'annuler les prêts sans intérêts de la RDC arrivés à échéance en fin 2020. Cette décision vise un objectif ultime : aider la RDC à surmonter les impacts de la covid-19. Par ailleurs, Pékin a décidé d'apporter une aide sans contrepartie de 100 millions de yuans pour financer des projets de coopération et des secteurs du bien-être social en RDC.

Le ministre Wang Yi s'est, par ailleurs, dit convaincu que la croissance de 30% connue par les exportations congolaises à destination de la Chine, l'année dernière, est une preuve que la coopération économique et commerciale entre les deux pays est prometteuse. « La Chine est déficitaire dans ce commerce bilatéral, mais nous l'acceptons parce que c'est le peuple congolais qui en est bénéficiaire. », a-t-il fait savoir.

La Chine, qui a dit soutenir la présidence de la RDC à la tête de l'Union africaine, a également annoncé un don de deux millions dollars américains au Congo. « La Chine et la RDC se sont toujours témoignées compréhension, confiance et soutien mutuel. Nous sommes désormais liés par un partenariat stratégique. Et en tant qu'ami le plus fiable de la RDC, la Chine souhaite continuer d'apporter sa contribution dans le développement de la RDC », a ajouté le ministre chinois.

Un mémorandum d'entente entre la RDC et la Chine

La ministre d'État, ministre congolaise des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, et son homologue chinois, Wang Yi, ont également signé, à la même occasion, un mémorandum d'entente sur la coopération dans le cadre de la ceinture économique de la route de la soie et de l'initiative de la route maritime de la soie du 21e siècle.

L'objectif de ce mémorandum consiste au renforcement des liens de coopération et de promotion de la connectivité régionale, en établissant conjointement un cadre de coopération économique ouvert, inclusif, équilibré et bénéfique, afin de maintenir la paix et le développement. Les deux parties ont, par ailleurs, convenu de coopérer dans les domaines politique, commercial, financière et créer une connectivité entre les peuples. La ministre Marie Tumba Nzeza a, à cette occasion, réitéré la volonté de la RDC de continuer le dialogue et le partenariat avec la République populaire de Chine.

Pour consolider les relations existantes, la cheffe de la diplomatie congolaise a souligné qu'il était indispensable de renforcer le dialogue entre les deux pays afin d'identifier les projets et les opportunités d'investissement. Elle a, à cet effet, cité les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'énergie renouvelable, de l'éducation, de l'électricité, des infrastructures de communication, de l'industrie numérique contenus dans le programme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. « La RDC est favorable à la coopération sud-sud basée sur le principe gagnant-gagnant », a-t-elle souligné.

Dans le cadre de la réciprocité et le respect des lois, Marie Tumba Nzeza a fait savoir que la RDC garantit la protection des citoyens chinois et leurs activités en RDC, et attend que le gouvernement chinois applique le même traitement amical pour ses ressortissants œuvrant en Chine. La cheffe de la diplomatie congolaise a également sollicité l'appui de la Chine pour soutenir le départ progressif et responsable de la mission de maintien de la paix, la Monusco, et aussi la levée de l'embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité de l'ONU contre la RDC.