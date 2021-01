Afrique: Préparatifs Chan 2021 - Le Congo affronte le Rwanda ce 7 janvier à Kigali

A quelques jours de l'ouverture du Championnat d'Afrique des nations(Chan), les sélections intensifient la préparation pour mieux aborder la compétition. C'est le cas du Congo qui affûte, du 4 au 12 janvier, ses armes à Kigali, au Rwanda, où vingt-cinq Diables rouges sont actuellement pour préparer cette compétition prévue du 16 janvier au 7 février en terre camerounaise.

A en croire le président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), Guy Blaise Mayolas, ce même groupe fera le déplacement du Cameroun à partir du 13 janvier. Cette étape d'avant-compétition permettra aux Congolais de se mettre en conditions, en opérant quelques réglages avant la phase finale.

Pour le Congo, ce moment de préparation est particulièrement indispensable pour corriger toutes les fautes afin d'affronter avec assurance ses adversaires, dont son voisin, la République démocratique du Congo (RDC), double vainqueur de cette compétition (2009-2016), le Niger dont la meilleure performance remonte des quarts de finale en 2011 et le vainqueur de l'édition 2014, la Libye.

Logés dans le groupe B, les Congolais joueront leur premier match du Chan 2021, le 17 janvier à 20h contre la RDC. Après avoir disputer le match face à la RDC, le Congo devra sortir gagnant, le 21 janvier, contre le Niger et la formation libyenne, quatre jours après, c'est-à-dire, le 25 du même mois, pour tenter d'atteindre son but, celui de jouer les demi- finales. Ce dernier match du groupe B est très attendu, puisque ce sont les Libyens qui avaient éliminés les Diables rouges en 2014 et 2018, dans cette compétition.

Le sélectionneur Barthélémy Ngatsono avait manifesté sa confiance ainsi que celle de ses poulains, le 4 janvier à Brazzaville, lors d'une conférence de presse qu'il avait animée avant de quitter le Congo. « Notre ambition consiste à faire mieux que la dernière édition. Vous vous rappelez que nous sommes sortis en quarts de finale. Notre souhait serait que nous atteignions les demi-finales et pourquoi pas la finale. Toutes les équipes partent avec les mêmes chances », a-t-il expliqué.

Notons que le Championnat d'Afrique des nations de football 2021 est la sixième édition de cette compétition continentale organisée par la Confédération africaine de football. Il rassemble les sélections composées de joueurs évoluant uniquement dans un club de leur pays. Pour cette édition, seize équipes sont retenues et vingt-huit matchs seront disputés dans quatre stades.

Liste des joueurs retenus

Gardiens

Pavelh Ndzila (Etoile du Congo), Chansel Massa (Etoile du Congo), Giscard Mavongou (AS Cheminots)

Défenseurs

Davy Dimitri Magnokelé Bissiki (AS Otoho), Hernest Bryock Malonga ( Tongo FC), Landry Francis Fils Nsenda Bakima (AS Otoho), Julfin Ondongo ( Etoile du Congo), Varel Joviale Rozan (AS Otoho), Faria Jobel Ondongo (AS Otoho), Prince Mouandza Mapata (AS Otoho), Cervelie Ikouma Epoyo ( Etoile du Congo).

Milieux de terrain

Mick Harvy Itali Ossete (Diables noirs), Hardy Alain Samarange Binguila (Diables noirs), Brel Hilda Mohendiki (AS Otoho), Junior Ndzaou Ngoma (AS Otoho), Prince Claud Obongo (Diables noirs), Chandrel Geraud Matondo Massanga ( AS Otoho), Sagesse Babele (Patronage).

Attaquants

Jaures Maudsly Ngombe (AS Otoho), Yann Hermès Mokombo ( AS Otoho), Aimé Dieu Darel Nkounkou Maleka ( V Club), Gautrand Charden Ngouenimba (Etoile du Congo), Bercy Lesse Langa (AS Otoho), Bersyl Obassi Ngatsongo (AS Otoho), Archange Dieudonné Bintsouka (FC Kondzo).