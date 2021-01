Mali: Anwkathon Economie verte - Un véritable espace de libre échange et de partage d'expérience entre les entrepreneurs maliens

Dans le cadre de la promotion de l'émergence d'une économie respectueuse de l'environnement, et dans l'optique d'aider les décideurs à faire des choix et à gérer la complexité en période d'incertitude dans quatre domaines intégrés (la gouvernance, la protection sociale, l'économie verte, et la rupture numérique), l'Accelerator Lab du PNUD Mali a initié une série de hackathons dénommée Anwkathon dans le but de susciter la création et le développement de solutions innovantes dans ces quatre domaines prioritaires.

Le Anwkathon Economie verte est mis en œuvre par DoniLab, Structure d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat Innovant et partenaire d'exécution de l'Accelerator Lab du PNUD Mali. En effet, douze projets de jeunes évoluant dans l'économie verte ont été identifiés coachés en 72 heures afin de leur permettre d'améliorer leurs solutions à travers un Hackathon. Les activités du Hackathon ont effectivement débuté le Vendredi 18 décembre 2020 et se sont poursuivies le samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020 à l'Hôtel de l'Amitié de Bamako.

Les participants ont mieux affiné leurs business model, améliorer leurs connaissances en gestion d'entreprise et acquis des compétences en Pitch. C'est dans cette optique que des experts thématiques et des mentors ont été impliqués dans l'exécution du hackathon. Ils ont appuyé les entrepreneurs dans le processus de maturation et d'implémentations de leurs projets sur les 3 jours d'activité.

Aux termes du Hackathon, les trois meilleures solutions qui bénéficieront de 6 mois accompagnement d'une valeur de 10.000 dollars (5 000 000 FCFA) au sein de l'incubateur DoniLab sont : Mamali Moringa (Transformation de moringa en produits nutritionnels et thérapeutiques) ; Sy Oil (Récupération, purification, reconditionnement et vente d'huiles de moteurs Industrielles) ; FLS Sarl (Système de filtration lente sur sable pour rendre l'eau potable). Dans un communiqué de presse rendu public par Anwkathon Economie verte, Jo Scheuer, le Représentant Résident du PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) au Mali a rappelé l'intérêt du PNUD pour l'innovation économique, avant d'ajouter que le secteur privé est essentiel pour l'atteinte des Objectifs du Développement durable.

Il a indiqué que face à l'engouement suscité par l'initiative des Anwkathon, l'expérience serait renouvelée courant 2021. Dans son discours, le Directeur de DoniLab a annoncé que son organisation offrait 3 mois d'accompagnement gratuit aux 9 autres équipes participantes au sein de son Hub de Bamako. Le Anwkathon Economie verte, en plus d'être un cadre de création et d'amélioration de solutions innovantes, se veut un espace de libre échange et de partage d'expérience entre les entrepreneurs.