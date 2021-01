Cote d'Ivoire: La pépite ivoirienne, Fofana Datro David, va s'engager avec le SCO Angers

Fofana Datro David, révélation du championnat ivoirien de 1ère division de la saison 2019 - 2020, est tout prêt de rejoindre la ligue 1 française.

C'est dans un communiqué posté le mardi 5 janvier 2020, que le club d'Abidjan City FC, a annoncé avoir trouvé un accord avec le club d'Angers pour la signature de son jeune prodige.

En effet, la rumeur selon laquelle le jeune buteur ivoirien devait s'envoler pour un club européen, n'était plus un secret de polichinelle. Et c'est le club français du SCO Angers, qui va pouvoir recruter celui que toute la Côte d'Ivoire voit comme un futur crack de la sélection nationale. Pour l'instant les montants du transfert et la durée du contrat n'ont pas encore été dévoilés.

Datro, talent précoce

Performant avec le club d'AFAD, où il a été prêté par son club formateur (Abidjan City FC), Datro, a réalisé une saison 2019 - 2020 remarquable, avec à son actif 6 buts et 5 passes décisives. Comme le dit le dicton : la valeur n'attend point le nombre d'années, puisqu'à seulement 17 ans, ce jeune attaquant polyvalent, a eu le cran de défier toutes les défenses de cette ligue 1 ivoirienne, humiliant souvent des défenseurs expérimentés. Ayant convaincu le public ivoirien avec ses capacités techniques au-dessus de la moyenne, Soualiho Haidara, entraineur de l'équipe junior, l'avait sélectionné pour participer au tournoi UFOA-B l'année dernière au Bénin. Et il avait réalisé une excellente compétition en terminant à la 3e place.

S'il se bonifie davantage, le club d'Angers aura donc fait une bonne affaire, quand on connait la valeur marchande des "babies players" de nos jours.

Fofana Datro, le "Mbappé" ivoirien

Né le 22 décembre 2020, l'effaceur comme le surnomme certains fans ivoiriens, du fait de sa facilité à éliminer ses adversaires, est en train de casser les codes sportifs ivoiriens. Formé à Abidjan City FC, présidé par Né Marco, ancien international ivoirien ayant évolué à Beveren, Olympiakos et Kuban, Fofana fait partie des joueurs ivoiriens à suivre dans les années à venir. Comme un certain Kylian Mbappé, qui lui, a marqué son premier but au haut niveau à l'âge de 17 ans face à ES Troyes AC, Fofana Datro a aussi fait de même en inscrivant son premier but dans sa 17e année avec le club de l'AFAD en ligue 1 ivoirienne. Par contre, la jeune pépite ivoirienne a été présélectionnée chez les Eléphants A à 18 ans, c'était le 9 novembre 2020 pour les matchs de qualification de la CAN face à Madagascar. David F. , c'est la vitesse, la technique, l'agilité et le sens de but réunis dans un même corps.

Il va donc rejoindre trois autres Ivoiriens dont Souleymane Doumbia, Ismaël Traoré et Abdoulaye Bamba dans le club angevin.