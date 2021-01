Sénégal: Kaolack / Idrissa Tall sur la commercialisation de l'arachide - «Il est pertinent de passer à la réouverture du marché extérieur»

Le responsable de l'Alliance pour la République (Apr) de Kaolack, Idrissa Tall a estimé au cours d'une récente sortie effectuée à Kaolack que la décision du président Macky Sall de rouvrir le marché de l'exportation des graines d'arachide hors du pays est d'un apport positif dans la commercialisation de l'arachide.

Car, au-delà de son impact positif sur l'émigration irrégulière, avec la stratégie de fixation des jeunes candidats dans leurs différents terroirs, cette décision est selon lui synonyme d'encouragement à l'émergence des petites et moyennes unités industrielles locales au Sénégal et dans la région de Kaolack en particulier. Également un moyen de soutenir les milliers et les milliers de jeunes contractuels qui s'activent régulièrement dans ces petites et moyennes unités de décorticage et les nombreuses jeunes dames qui en tirent l'essentiel de leurs revenus mensuels.

Le responsable politique de Kaolack trouve par contre que la fermeture provisoire des exportations a été d'autant plus pertinente lorsqu'elle a permis aux entreprises huilières sénégalaises de sortir la tête de l'eau et pouvoir collecter une bonne partie des semences destinées à la prochaine campagne.

A Kaolack, Ziguinchor, Kaffrine, Fatick, Diourbel, Tamba et Touba, cette même dynamique de satisfaire les différents opérateurs de la filière a été visiblement constatée. Et présentement sur le marché, les opérateurs se croisent inlassablement et achètent des graines à leur volonté.

Entre autres objectifs, cette adresse a également constitué une occasion d'inviter les chercheurs sénégalais, ingénieurs agronomes et autres spécialistes de l'agriculture à multiplier et surtout orienter leurs recherches vers une diversification intelligente des spéculations exploitées par le Sénégal et surtout proposer des variétés culturales plus rentables pour les producteurs.