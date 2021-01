Madagascar: Orange Pro League - Treize clubs pour une nouvelle formule

Lors de la présentation officielle de la saison 2020-20121 de l'Orange Pro League hier à Ankorondrano.

La nouvelle saison 2020-2021 du championnat élite national du football, dénommé Orange Pro League, débutera ce week-end. Treize clubs répartis en deux conférences se disputeront le titre.

Malgré la première saison mi-figue, mi-raisin, l'association des Clubs de Football Elite de Madagascar (CFEM) a décidé d'avancer dans sa vocation d'amener le football malgache vers le monde professionnel en organisant la deuxième édition cette année. En effet, la CFEM a dévoilé les noms des 13 clubs détenteurs de Licence délivrée par la FMF, lors d'une conférence de presse, hier, à l'Ibis Ankorondrano. Ils seront en lice à partir de ce week-end et la compétition ne prendra fin que le 4 juillet 2021. Pour cette saison, l'organisateur opte pour une nouvelle formule du championnat. « En prenant en compte des facteurs notamment temporels, la formule du championnat a connu un changement. Ainsi, les 13 clubs seront répartis en deux Conférences : Nord et Sud », a déclaré Arno Steenkist, le président de la CFEM.

La Conférence Nord est cependant composée par six clubs que sont Cosfa, Elgeco Plus, Five FC, Fosa Juniors FC, Jet Kintana, Tia Kitra. Ils auront dix journées à finir. Cosfa, Elgeco Plus, Five FC et Jet Kintana joueront leurs matchs à domicile au By-Pass Elgeco Stadium. Fosa Juniors recevra ses adversaires au Stade Rabemananjara à Mahajanga. Enfin, Tia Kitra FC évoluera au Barikadimy Stadium Toamasina.

La Conférence Sud de son côté est constituée par sept clubs, à savoir Ajesaia, AS Adema, CS-DFC, FCA Ilakaka, Uscafoot, Zanakala, 3FB Toliara. Tout au long des 14 journées programmées, Ajesaia jouera ses matchs à domicile au By-Pass Elgeco Plus Stadium. Il en est de même pour AS Adema, CS-DFC et Uscafoot en attendant la réhabilitation finale et l'homologation des stades respectifs : Ambohidratrimo, Vélodrome Antsirabe, et Alarobia. Zanakala évoluera au Stade Moderne Ampasambazaha. FCA Ilakaka et 3FB Toliara accueilleront pareillement leurs matchs sur ce site en attendant que les stades d'Ilakaka et de Toliara soient opérationnels.

« Dans la Conférence Nord, As jet Mada et Kintana Academy se sont fusionnés pour en proposer Jet Kitana, tandis que CNaPS Sport et Disciples FC ont donné naissance à CS-DFC dans la conférence Sud. Les deux premiers de chaque Conférence disputeront les playoffs prévus se dérouler fin mai et fin juin. Le vainqueur des playoffs aller et retour sera déclaré champion et représentera Madagascar en ligue des champions de la CAF 2022. Par contre, les trois clubs qui se classent après la 5e position de chaque conférence seront relégués au niveau inférieur. Les finalistes de la D2 de cette saison récupéreront leur place. Par conséquent, le nombre de clubs pour l'année prochaine reviendra à 12 », a souligné Mirado Rakotoharimalala, SG de la CFEM.