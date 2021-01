Sénégal: Grève de certains agents de l'hôpital de Dalal Jam - Des hygiénistes réclament 4 mois de salaire

Après l'avertissement de l'intersyndicale des travailleurs de santé des collectivités territoriales sur une tentative de paralyser le système, des agents de l'hôpital Dalal Diam ont manifesté hier, mardi, leur mécontentement suite à des arriérés de salaires de quatre mois de 26 hygiénistes.

Le mois de janvier risque d'être mouvementé pour la santé. Des syndicats ont décidé de porter les revendications de leurs membres qui tournent autour du paiement des arriérés de salaire, des primes Covid. Hier, mardi, 26 hygiénistes se sont fait entendre à l'hôpital Dalal Diam. Ces derniers réclament 4 mois d'arriérés de salaires. «Depuis septembre 2020, nos 26 compatriotes hygiénistes travaillant à l'hôpital Dalal Jam de Guédiawaye n'ont pas été payés.

Pis, le ministère de la Santé leur avait dit qu'il leur paierait au moins 350.000 FCFA par mois. Ce qu'ils ont perçu les mois de mars, avril et mai cumulés n'a pas atteint 90.000 FCFA. Alors qu'ils devaient recevoir 1.050.000 FCFA. De juin à août, ils ont été payés 150.000 FCFA par mois au lieu de 350.000 FCFA par mois. Depuis le mois de septembre, ils n'ont rien reçu", renseigne Guy Marius Sagna dans Pressafrik.

Et de renchérir : « les travailleurs qui sont dans les sites de confinement devaient être payés 5.000 FCFA par jour par le ministère. Au lieu de 450.000 FCFA, ils ont reçu 50.000 FCFA à la veille de la Korité et 50.000 FCFA à la veille de la Tabaski ». Au même moment, certains travailleurs des collectivités territoriales ont observé le port de brassard rouge. Ils réclament aussi le paiement des primes de Covid s'élevant à 50 mille F Cfa par mois. « La tutelle avait promis de payer cette prime aux agents des collectivités territoriales. Cependant, seule une partie des agents a reçu, non pas la totalité de la prime qui s'élève à 300 mille FCfa mais juste trois mois de prime (150 mille).

En outre, les agents figurant sur la liste complémentaire, quant à eux, non jusqu'ici rien reçu » avait renseigné Sidya Ndiaye. Face au non-paiement des salaires et des primes, Sidya Ndiaye et Guy Marius Sagna demandent au ministre de la Santé et au président de la République de régler dans les meilleurs délais ces problèmes. Toutefois, si rien n'est fait, ils comptent se faire entendre par d'autres moyens que leur confère le droit.