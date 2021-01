Congo-Kinshasa: Union sacrée - L'Udps n'a pas oublié...

C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'euphorie que l'on assiste à la consolidation de l'Union Sacrée de la Nation. La dernière démonstration en date est la rencontre ayant eu lieu, le dimanche 3 janvier 2020 à la Cité de l'UA entre le Président de la République et plus de 300 Députés, toutes tendances confondues, qui se déclarent, d'ores et déjà, de l'Union Sacrée de la Nation.

Cet entretien à 48 heures de la Session Ordinaire de l'Assemblée Nationale augure des lendemains heureux face aux enjeux politiques de l'heure, parmi lesquels ; l'installation du bureau définitif de la Chambre Basse, après l'éviction de Jeanine Mabunda du FCC et la motion de censure en gestation contre le Premier Ministre Sylvestre Ilunkamba. Et dire que l'Union Sacrée de la Nation ne cache plus son ambition consistant à remporter ce jackpot, cela n'est plus un secret de polichinelle...

Devant ces ralliements qui ne se comptent plus, on assiste à une recomposition extraordinaire de l'échiquier politique congolais. Ainsi donc on ne sera pas surpris de vivre des retrouvailles avec des anciens partenaires. On notera que Ngoy Kasanji va se retrouver ensemble avec Gabriel Mokia, Adam Bombole, Delly Sesanga, Jean-Lucien Bussa vont être obligés d'être ensemble avec Jean-Pierre Bemba, Eve Bazaïba va côtoyer ses anciens amis de l'UDPS. Cette réalité qui semble surréaliste c'est aussi cela l'Union Sacrée.

Panier à crabe ou réellement une adhésion autour de la vision du Chef de l'Etat, l'avenir nous le dira. Déjà, des voix s'élèvent pour mettre en garde que cette plateforme ne devienne pas une blanchisserie ou une façon détournée de la quête au repositionnement.

Pour le moment, il est difficile et aléatoire de l'affirmer d'autant plus que ce n'est que le début. Cependant, connaissant la classe politique congolaise, il y a fort à parier que cela soit à craindre.

Devant cette grande victoire du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo consécutive à la rupture de la coalition FCC-CACH, il se cache une grande crue politique de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social.

En effet, nul n'ignore que le Chef de l'Etat en fonction est de ce parti, mais aussi le rôle joué par Jean Marc Kabund pour réaliser ce rêve. Un succès retentissant d'un parti politique qui a toujours été floué. Avec 37 ans de lutte dans l'opposition, c'est la première fois que le parti du Sphinx de Limete, d'heureuse mémoire, est à la manœuvre.

Ayant connu des débauchages, trahisons, défections, etc. L'UDPS n'est pas prêt d'oublier et qu'il va savoir tirer les leçons des échecs apparents antérieurs et par conséquent saura jouer son rôle de leader pendant cette période.

Le parti cher à FATSHI se rappelle de l'USOR, de L'USORAL, de l'USORAS, du gouvernement 1+4 où Etienne Tshisekedi fut écarté au profit de Z'ahidi Arthur Ngoma. L'UDPS ne va oublier de la scission du parti ou des ténors comme Lihau, Kibassa, Mbwankwiem sont allés du côté du feu Marechal Mobutu. Que dire de Birindwa, Tshibala, pour ne citer que ceux-là.

Donc, à ce stade, la fille ainée de l'opposition n'a plus droit à l'erreur. Comme seul Dieu connait le cœur humain, il va falloir éviter le triomphalisme. En politique, tout est possible.

Des loups dans la bergerie ne manquent pas. Que dire des traîtres potentiels ou encore des espions qui sont capables de détruire l'Union Sacrée de l'intérieur. En définitive, les ambitions doivent être bien gérées. Car, il est impossible de satisfaire tout le monde. Que deviendrons ceux ou celles qui ne seront pas nommés ? De la gestion minutieuse des ambitions dépendra la survie de l'Union Sacrée. Le temps est venu pour l'UPDS de faire de la vraie politique en ressoudant d'abord le rang à son sein pour bien affronter et tempérer la fougue de tous les «opportunistes».

Déjà, 2023 doit se préparer dès maintenant sinon, la chute sera fatale.

Comme un verre cassé, les morceaux ne peuvent reconstituer le verre.

UDPS VIVA...

Kevin Kua Nzambi