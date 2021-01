Congo-Kinshasa: SYNAGK - Denis Kambayi trace la vision de l'an 2021

Dans un rassemblement tenu à l'espace culturel du Grand Kasaï Holding, le vendredi 1er janvier 2021, le Président International de la Synergie des Notables et Associations du Grand Kasaï (SYNAGK), le Sénateur Denis Kambayi Cimbumbu, a sensibilisé tous les ressortissants du centre du pays à adhérer à une vision nouvelle en cette année, à savoir le développement de cet espace qui regorge d'énormes potentialités.

Après avoir peint un tableau des évènements malheureux qui ont affecté la population Kasaïenne, principalement avec le départ du Président de l'Union de la Presse du Congo, Feu Boucard Kasonga Tshilunde, Denis Kambayi, en bon visionnaire, a énuméré les actions prioritaires à poser et qui s'accentuent dans l'identification de tous les ressortissants de l'espace Grand Kasaï, l'implantation des antennes de la SYNAGK dans les coins et recoins de cet espace, l'électrification, la lutte contre les violences faites à la femme, l'encadrement de la jeunesse désœuvrée, sportive et ouvrière, la réhabilitation de grandes artères qui relient les quatre coins du pays en passant par l'espace Grand Kasaï et le développement du transport fluvial.

Identification des Kasaïens

Il est revenu dans son discours, en effet, sur des propos qualifiant la population Kasaïenne de "chenilles" au regard du nombre de personnes se disant ressortissants de l'espace Grand Kasaï.

En son sens, il considère ce phénomène comme force puisqu'étant nombreux et éparpillés dans tous les villages et villes de la RDC, ils seront en mesure de former une "force unique" et de rassembler toute leurs intelligences au profit du développement de l'espace Grand Kasaï. «Pour exploiter cette force, il importe de nous identifier et de connaître à combien sommes nous dans chaque coin et recoin de notre pays».

Cette action, déclare-t-il, est dénommée "Mutu Djimanie Kuwa Kafuma Tu Djibalyi".

Actions concrètes de développement

Dans son programme de développement de l'espace Grand Kasaï, Denis Kambayi a martelé sur l'importance de l'électrification comme point focal du développement d'une contrée.

Tout en constatant le manque des fournitures en énergie électrique à la centrale hydroélectrique de Katende, privant par la suite de l'électricité à cet espace géographique du Congo, Denis Kambayi a invité les participants à l'évènement et les investisseurs au Lobbying que lancera le Comité de la SYNAGK dans la réalisation du projet des chutes de Katende.

Toujours passionné dans les actions urgentes à mener, Denis Kambayi a insisté sur le désenclavement de la route de Kalamba Mbuji, Kananga et sur l'ensemble de l'espace Grand Kasaï, ainsi que la route de Kamako-Tshikapa sur l'axe Kasaï-Tshikapa. Cette opération facilitera aux congolais de cette partie de la République, particulièrement, de se déplacer aisément sans emprunter le fameux tronçon de Matadi, Kasumbalesa et Kinshasa.

Par ailleurs, le Président de la SYNAGK a promis d'entreprendre des contacts avec les sociétés évoluant dans le transport fluviale notamment, la Société Nationale des Chemins de fer du Congo (SNCC), pour l'exploitation du transport sur toutes les rivières de l'espace Grand Kasaï et ainsi appelé tous les investisseurs à y maximiser des projets et contribuer au développement de l'espace Grand Kasaï.