Madagascar: Denise - Coup d'envoi du Tsarajoro tour à Toamasina

Et c'est parti pour un tour. Pour Denise et son album tout frais, c'est à Toamasina que la chanteuse décide de donner le coup d'envoi pour la saison 2021. Rendez-vous au Gymnase Soavita le 10 janvier 2021.

Car Denise est prophète en ses terres, elle décide de privilégier la ville de Toamasina pour commencer les festivités de 2021. La chanteuse donne rendez-vous à ses inconditionnels le 10 janvier au gymnase Soavita. Une grande ambiance attendra donc le public de l'Est, car Denise compte sortir la grosse artillerie. Chanteuse internationale de son état, l'équipe ne lésine pas pour offrir un show à la hauteur de sa notoriété. Bien entourée, Denise s'appuie sur son équipe au grand complet pour le spectacle. Cette fois encore, Shyn fera la première partie en guise de soutien mais aussi pour honorer son épouse et le public de cette dernière. En atome crochu sur scène comme en ville, le duo compte parmi les artistes les plus appréciés actuellement dans toute la Grande île.

Évidemment, le répertoire contiendra majoritairement des titres de « Tsara joro ». Avec plusieurs titres déjà sur toutes les lèvres, les spectateurs auront l'occasion de vivre en live et partager avec leurs idoles les succès comme « Tsara tsara », « Mama », « Mitoera » ou encore « Money » et « Tsy very » par ailleurs, la majeure partie de ces morceaux sont des coups de cœur du large public si l'on se fie aux interactions autour de l'album sur les réseaux sociaux et les plateformes digitales. Ce sera un moment de communion et de grande émotion qui profile à l'horizon, étant donné que Denise chantera à la maison. Inconditionnels, soyez aux aguets !