Cameroun: Promotion des produits du terroir - Une boutique spécialisée ouverte

Situé à Yaoundé cet espace propose du poivre de Penja mais également, des liqueurs, produits cosmétiques et ménagers, entre autres.

Dénommé Agropole Shop, le nouvel espace commercial est situé à Yaoundé lieu-dit carrefour Régie. Il est entièrement destiné aux produits « bio » comme indiqué sur la plaque à l'entrée. Dans les rayons, du poivre de Penja, du cacao moulu, des produits cosmétiques, des nettoyants de ménage, des biscuits, de la bouillie de maïs et des liqueurs à base de fruits. La plupart de ces produits sont vendus sous la forme liquide et en poudre. Une transformation qui, d'après Zacharie Epoh, promoteur de l'agropole de Poivre de Penja et des Agropole Shop garantit une conservation durable des vivres, dont la majeure partie était jetée à cause de leur caractère périssable. L'initiative draine du beau monde depuis son ouverture le 19 décembre 2020, comme l'explique Ndi Mbarga, la chargée de vente, occupée à servir un groupe de femmes.

Le produit phare de ce point de vente ouvert de lundi à samedi, de 9h à 18h, est le poivre de Penja. Moyennant 1000 F et 5500 F, les clients peuvent acquérir les diverses variétés. « Etant appuyé par l'Etat, notre agropole doit consacrer 80% de la production à l'export. En 2028, nous allons être capables de produire 500 tonnes dont 400 réservées exclusivement à l'export. Et pour permettre au plus grand nombre d'accéder au poivre de qualité, nous avons résolu d'ouvrir une série de boutiques », explique Zacharie Epoh. Une manière pour l'agropole poivre de promouvoir le label Cameroun. « Nous considérons que passer par le marché de masse, c'est noyer ce produit de souveraineté dans un amas de produits qui n'ont pas de label et ne valorisent pas assez le Made in Cameroon à l'extérieur », explique-t-il.

Le concept Agropole Shop met également en avant les œuvres des artisans locaux. C'est ainsi qu'on y retrouve des bonnets tissés, des flutes, du miel et des paniers cadeaux. D'après Marcous Matchioh, coordonnateur national adjoint du programme Agropoles, ce concept est une vitrine qui permet d'accéder à d'autres produits tels que le porc, la volaille, les ananas et le poisson d'eau douce, produits par le réseau de partenaires du programme. « Il suffit de passer la commande pour être livré », indique-t-il.