Cameroun: Nord - 100 tables-bancs pour les écoles

- L'esplanade du lamidat de Demsa a connu une ambiance particulière le 28 décembre dernier. Ce jour-là, le lamido est sorti pour accueillir des hôtes bien particuliers. Une délégation de l'Amicale pour la solidarité et le développement (ASD) a en effet rendu visite aux populations de cette localité du département de la Bénoué, située à une vingtaine de kilomètres de Garoua. Le président de l'association, Mohamadou Bachirou et ses camarades sont venus remettre un important don de 100 tables-bancs aux écoles de la contrée. Le don remis au lamido de Gashiga a été réceptionné par l'inspecteur d'arrondissement.

Le président de l'Amicale a expliqué que ce geste vise à offrir de meilleures conditions d'étude aux apprenants. Et par ricochet à booster la scolarisation des jeunes filles et des jeunes garçons dans la commune de Gashiga. « Il faut donner à nos enfants des conditions décentes pour bien apprendre. Nous avons ciblé les secteurs sociaux à savoir l'éducation et la santé pour assister les populations », a fait remarquer Mohamadou Bachirou.

Avant Gashiga, l'ASD qui pose des actes de bienfaisance et de philanthropie pour tout le Grand Nord, son rayon d'action, avait déjà rendu visite aux populations de Guider dans le Mayo-Louti, à Maroua dans le Diamaré. Elle a déjà eu à remettre aussi des lits d'hôpitaux et des lits d'accouchement. Dans son viseur, l'Amicale pour la solidarité et le développement compte se déployer dans l'Adamaoua en mars prochain. Le président de l'association qui chiffre l'opération de Gashiga à 12 millions de F explique que l'ASD diversifie les zones d'intervention. Pour les populations de Demsa, c'est un véritable « ouf » de soulagement.