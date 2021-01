Cameroun: Lions A' - Urgence signalée

Opposée à des nations qualifiées pour le CHAN 2020 dans le cadre d'un tournoi préparatoire, la sélection nationale amateur ne rassure pas dans la qualité du jeu produit.

Depuis vendredi dernier, l'adversité est toute autre pour les Lions A' au mini tournoi pré-CHAN 2020. Le Cameroun participe à cette compétition amicale en compagnie de l'Ouganda, de la Zambie et du Niger, tous qualifiés pour le CHAN 2020. En deux sorties, le Cameroun n'a pas encore esquissé le sourire de la victoire. Après le nul 1-1 le jour de l'an face à l'Ouganda, ils n'ont guère fait mieux lundi dernier contre les Mena du Niger à l'annexe n°1 du Stade omnisports de Yaoundé. Pire, les Lions locaux ont été dominés 1-2 par la sélection venue du Sahel. Au-delà de la défaite, les joueurs entraînés par Martin Ndtoungou Mpile n'ont pas assuré, encore moins rassuré.

Certes face au Niger, le Cameroun était délesté de six joueurs engagés en Coupe de la confédération de la CAF avec Coton Sport de Garoua. Mais une fois de plus, le défaut de compétitions des joueurs s'est fait ressentir. Notamment en seconde période au cours de laquelle les amateurs camerounais ont évolué avec la jauge de la batterie au rouge. Menés 2-0, les Camerounais ne se sont pratiquement pas procuré une occasion franche avant le but de Jacques Zoua dans les tout derniers instants du match.

A la bourre physiquement, la machine collective ne carbure pas encore à plein régime. La sélection A' garde la possession du ballon sans pour autant aboutir à une action de but. Autant décriée contre l'Ouganda, l'animation offensive est à parfaire. Le Cameroun se procure très peu de situations de but. La faute spécifiquement à des transitions attaque-défense à vitesse de pirogue. Les Lions amateurs se montrant davantage décisifs sur coups de pied arrêtés. Les deux buts marqués jusqu'ici dans ce tournoi par Banga Bidjeme et Jacques Zoua sont intervenus sur coup franc. Durant les deux derniers matchs, on a surtout vu les attaquants tels que Thierry Tchuente ou encore Jacques Zoua évoluer loin de la ligne offensive.

Depuis le lancement du mini tournoi pré-CHAN, le Cameroun a déjà concédé trois buts. Le secteur défensif n'offre pas encore toutes les garanties. Les paires Etame-Banga vendredi dernier ou Ndedi-Burinyuy avant-hier se sont illustrées par de multiples approximations dans les relances. Des soucis techniques et tactiques auxquels s'ajoutent les blessures de Maximilien Elimbi et d'Alfred Meyong à Etong qui ont quitté leurs coéquipiers en première période. Le sélectionneur national des Lions A', Martin Ndtoungou Mpile, dispose toutefois d'un groupe assez étoffé pour trouver des solutions. Surtout qu'il affronte la Zambie ce jeudi pour son dernier match du mini-tournoi à 9 jours du coup d'envoi du CHAN 2020.