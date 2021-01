Gabon: Guerre ouverte entre le RPM de Barro Chambrier et le RHM de Menga M'Essone

Le départ de Serge Maurice Mabiala du Rassemblement Pour la Patrie et la Modernité (RPM) cher à Alexandre Barro Chambrier pour rejoindre le Rassemblement Héritage et Modernité (RHM) de Michel Menga M'Essone continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive.

En réponse à ce mouvement de transfuge, le RPM a communiqué ce 06 janvier 2021 par le biais de son 3ème Vice-président , Edgard Owono Ndong. Selon le communiqué, "Serge Maurice Mabiala avait, du reste, été déjà identifié, depuis son élection, comme un élément fragile aux ambitions démesurées et égoïstes ayant perdu toute humilité et sagesse".

Une clique de transfuges conduite par Michel Menga M'Essone a organisé à Libreville, le dimanche 3 janvier 2021, un soit disant congrès de clarification du Rassemblement Héritage et Modernité (RHM) au terme duquel il s'est proclamé Président dudit parti.

Le RPM tient à rappeler qu'à la suite de son entrée unilatérale, le 4 mai 2018, au Gouvernement d'Ali Bongo, Michel Menga M'Essone a été suspendu de ses fonctions de Secrétaire Général du RHM, conformément à l'article 132 des statuts de l'époque et n'avait donc plus aucune qualité pour agir en son nom.

Par ailleurs, conformément à ses statuts, le RHM a tenu à Libreville, son 1er Congrès extraordinaire les 5, 6 et 7 AVRIL 2019, qui a décidé d'apporter des modifications majeures à sa structure organisationnelle. C'est ainsi que son logo, sa devise, ses statuts et règlement intérieur, ses organes dirigeants et son nom ont été modifiés. Suite à ces changements, l'appellation Rassemblement Héritage et Modernité (RHM) a été abandonnée au profit de celle de Rassemblement Pour la Patrie et la Modernité (RPM) plus en phase avec les orientations stratégiques du parti.

En outre, en application des dispositions de l'article 23 de la loi N°16/2011 du 14 février 2012 portant modification de la loi N°24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques, les actes de ce Congrès extraordinaire ont été notifié, pour information, au Ministère de l'Intérieur, qui par récépissé N° 0006/MI/SG/CJ du 23 décembre 2020, en a pris note. En conséquence, le RHM n'a plus aucune existence juridique. Il s'est mué en RPM avec ses structures et son patrimoine. De plus, le logo du RHM a été, en son temps, déposé auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, chargée d'assurer sa protection contre toute utilisation frauduleuse.

En réalité, Michel Menga M'Essone et son acolyte Serge Maurice Mabiala qui vient officiellement de le rejoindre, sont des éléments en service commandé, qui ont platement capitulé devant le régime d'Ali Bongo et se sont compromis avec lui.

Par leurs agissements, ces personnages cherchent à faire croire au pouvoir en place, qu'en contrepartie d'avantages matériels ou de postes politiques, ils sont capables d'affaiblir le camp de l'opposition patriotique en le divisant, et d'apporter dans leur forfaiture une force politique résolument engagée dans la lutte pour l'alternance et le changement. En cela ils se trompent lourdement et ce n'est pas leur théorie fumeuse « de positionnement au centre » qui masquera leur échec. Cet acharnement du pouvoir contre le RPM démontre à suffisance que le Parti est sur la bonne voie.

Un des grands enseignements à tirer de cette affaire est que les esprits constants ont toujours été suivis mais ceux qui sont instables sont honnis et vomis. De toute façon les gabonais savent faire la part des choses.

Dans ce contexte, le RPM tient, en dépit des trahisons et des renoncements des éléments infiltrés dans ses rangs qui ne manqueront pas, avec le temps de se dévoiler, à rassurer l'opinion publique sur sa détermination à poursuivre la lutte pour ses idéaux de justice, de liberté et de progrès.

En conséquence, dans les prochains jours le RPM engagera les actions appropriées pour mettre un terme à cette forfaiture. Le RPM invite donc ses élus à garder leur calme, à ne pas se laisser berner par les pressions et menaces d'où qu'elles viennent.

Le RPM appelle ses militants et sympathisants à demeurer vigilants et sereins et de ne pas se laisser abuser par des discours démagogiques et trompeurs.

Le RPM demande à tous ses membres et sympathisants de continuer à soutenir sans réserve l'action avisée du Président Alexandre Barro Chambrier à la tête du RPM qui conduit les destinées du Parti avec courage, lucidité et clairvoyance.

Fait à Libreville le 6 janvier 2021

Pour le Parti, Le 3ème Vice-président