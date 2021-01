Maroc: Aziza Ghoulam - Nous aspirons à inscrire toutes les prestations médicales sur la liste des médicaments remboursables

interview

Présidente de l'Association marocaine des aspirants à la maternité et à la paternité

Le ministère de la Santé a récemment inscrit plusieurs médicaments, indiqués dans la prise en charge de l'infertilité, sur la liste des médicaments remboursables dans le cadre de l'AMO, Pour jeter la lumière sur l'importance de cette initiative, la MAP a interrogé la présidente de l'Association marocaine des aspirants à la maternité et à la paternité (AMAMP),Aziza Ghoulam.

Quels sont les médicaments, indiqués dans la prise en charge de l'infertilité, qui figurent sur la liste des médicaments remboursables ?

Nous avons favorablement accueilli la nouvelle. L'information a été publiée dans le bulletin officiel (24 décembre 2020/N6946). La publication officielle de cette décision est un pas qualitatif dans le domaine de la prise en charge médicale des soins dédiés à l'aide à la procréation. La page 8516 contient la liste d'hormones et médicaments inscrits dans les traitements dédiés à l'aide à la procréation. C'est l'aboutissement du processus de plaidoyer pour faire bénéficier les couples infertiles du remboursement médical. La nouvelle coïncide également avec la fin de l'an 2020 qui était une année difficile à cause de la propagation du coronavirus, mais qui s'est terminée sur une note positive. L'histoire retiendra les noms de tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la concrétisation des rêves de plusieurs familles qui veulent avoir un bébé.

Quelles sont les grandes étapes qui ont précédé ce grand acquis ?

La couverture médicale a toujours été notre première revendication depuis la création de l'AMAMP. Cette revendication a été adressée aux autorités compétentes, tels le ministère de tutelle et l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM) pour permettre aux couples de bénéficier du remboursement des médicaments indiqués dans la prise en charge de l'infertilité sur la liste des médicaments remboursables, vu que le traitement dans ce genre de cas atteint les 30.000 DH et peut facilement frôler les 45.000 DH mensuellement. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits puisque nous pouvons être remboursés et remercions, par la même occasion, tous ceux qui nous ont épaulés dans ce combat, jusqu'à la réalisation de ce résultat, premier pas vers une couverture médicale totale et globale. La publication de la liste de ces médicaments semble ne pas être la dernière étape de votre plaidoyer. Absolument, le chemin à parcourir est encore long, car nous aspirons à inscrire toutes les prestations médicales sur la liste des médicaments remboursables, notamment les interventions chirurgicales, les analyses et les actes radiologiques. Nous aspirons également au remboursement des compléments alimentaires, ainsi que l'ensemble des médicaments indiqués dans ces cas.

Comment se présente l'avenir pour le traitement des maladies de l'infertilité au Maroc ?

Nous appelons les autorités compétentes à accélérer la procédure pour la mise en place de textes organisationnels pour la loi relative à l'assistance médicale à la procréation et la publication d'un plan de traitement au profit des couples dans le cadre de la santé procréative, sans omettre de mettre à disposition des centres dédiés à cette cause dans toutes les villes du Royaume. Votre message aux couples aspirant à la maternité et à la paternité J'invite les couples aspirant à la maternité et à la paternité à ne pas baisser les bras, à être solidaires et ne pas céder aux pressions de la société. Nous sommes sur la bonne voie et avons besoin de la conjugaison des efforts de tous pour que les générations futures puissent bénéficier de conditions optimales.

165 nouveaux médicaments remboursables au titre de l'AMO

Ainsi que nous l'avions annoncé précédemment, le ministre de la Santé a publié un arrêté ministériel portant intégration de 165 nouveaux médicaments dans le guide des médicaments remboursables, et ce à partir de sa parution au bulletin officiel. Dans un communiqué conjoint, le ministère et l'ANAM indiquent que 70 médicaments de cette liste additive rentrent dans la prise en charge des affections de longue durée aux différents stades de leur évolution.

La même source cite le cancer dont le coût de traitement constitue un frein d'accès aux assurés, l'HTA, le diabète, le rhumatisme psoriasique, l'hépatite B et C et la dépression; mais aussi des classes thérapeutiques concernant la fertilité qui, pendant des années, est restée une aspiration et une exigence astreignante, ce qui profiterait à de grands groupes d'assurés. Par ailleurs, d'autres produits alternatifs pour la prise en charge de certaines pathologies fréquentes comme les anti-thrombotiques, les antibiotiques, les antidiabétiques et les anti-glaucomateux, et le traitement de la broncho-pneumopathie chronique obstructive font partie de cette liste additive, permettant ainsi une prise en charge optimale des patients souffrant de ces pathologies. Consciente de l'importance primordiale de la remboursabilité des médicaments pour faciliter l'accès au traitement au profit des assurés dans le cadre de l'AMO, l'ANAM, depuis 2006 jusqu'à la publication de l'arrêté ministériel susmentionné, a inclus 4.668 médicaments remboursables dont 3.015 génériques.