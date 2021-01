Cote d'Ivoire: Religion - La Fédération évangélique s'engage à la transformation spirituelle et sociale de la Nation

« En 2021, la Feci sera activement engagée à une implication effective dans l'évangélisation et dans l'action missionnaire pour la transformation spirituelle et sociale de notre Nation. Une Nation entièrement tournée vers Christ », a indiqué Gboagnon Apollinaire, président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire (Feci).

Il a pris cet engagement au nom des églises évangéliques de Côte d'Ivoire ce mercredi 6 janvier 2021, à l'hôtel Belle-Côte sis à Cocody-Riviera, lors d'un déjeuner de presse.

L'homme de Dieu, dans la suite de son intervention, a émis le vœu de voir renaître en Côte d'Ivoire la paix sociale, la concorde et le développement harmonieux. Et d'indiquer que pour y arriver, il faut privilégier la vérité, la justice sociale et le partage. « Je souhaite que cette Nation ramène l'homme et la dignité humaine au cœur du mode de gouvernance », a-t-il indiqué.

Bien avant, il a présenté ses vœux à la presse, à l'église et au peuple ivoirien. « En 2021, que les blessures et les douleurs nées des crises multiples vécues en 2020 (crise sanitaire, crises pré-électorale, électorale et post-électorale) avec leurs lots de larmes et de souffrance, soient passées », a appelé le président de la Feci.

La rencontre a été également une occasion pour Gboagnon Apollinaire d'annoncer les chantiers de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Il s'agit, entre autres, de l'unité au sein de la communauté, de doter la Feci d'un siège, d'organiser la pastorale nationale et la semaine nationale de prière pour la Côte d'Ivoire et pour l'église.

La mission de la Feci, il faut le rappeler, est d'œuvrer dans l'unité de l'église, à l'avènement du Royaume de Dieu en Côte d'Ivoire. Elle a été créée en 1960 par des missionnaires et pasteurs exerçant en Côte d'Ivoire. A ce jour, elle revendique près de 3 millions de chrétiens.