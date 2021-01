Sénégal: Couvre-feu - Des Dakarois entre « indignation » et compréhension

L'instauration de l'état d'urgence assorti du couvre-feu de 21h à 5h du matin dans les régions de Dakar et de Thiès est diversement appréciée par certains habitants de la capitale sénégalaise. Certains y relèvent une bonne mesure qui veille à canaliser la progression du virus Covid-19 et d'autres déplorent les éventuelles conséquences néfastes qu'elle va engendrer sur le plan économique.

L'annonce est tombée comme un couperet. Une surprise. La mesure d'instauration de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu, dans toute l'entendue des régions de Dakar et Thiès, de 21 h à 5h du matin, à partir de ce mercredi a installé l'indignation et la panique chez certains acteurs du secteur de l'informel, notamment. Un tour dans les alentours du service des mines permet d'en mesurer l'ampleur. Ici, les activités se déroulent en apparence, le plus normalement du monde. Mais, il suffit d'interroger quelques individus pour se rendre compte de la pression qui les anime. «J'habite à Mbao. Je suis obligé d'accélérer la cadence aujourd'hui, pour pourvoir terminer avant 17h et essayer de regagner tranquillement mon domicile», souligne Bara, la trentaine. Son activité consiste à confectionner des plaques d'immatriculations. La clientèle est fournie, la demande est conséquente. Selon lui, l'annonce du gouvernement oblige tout le monde à mettre les bouchées doubles pour pouvoir terminer plus tôt que d'habitude. Lui, qui, d'habitude quittait son lieu de travail vers 20h va devoir désormais partir à 17h. Couvre-feu oblige.

A quelques mètres, Amadou Diallo, vendeur de café, appuie la même thèse. La mesure de couvre-feu va certainement se répercuter sur ses revenus. En effet, selon lui, les travailleurs se verront désormais obliger de rentrer plus tôt que d'habitude. D'autre part, relève-t-il, les voitures qui viennent pour la visite technique seront sous peu réduites. Cet état de fait va également de facto baisser les émoluments, déplore-t-il. «En attendant leur tour, les conducteurs viennent massivement s'approvisionner en café, cigarettes et autres. Si le nombre de visites est réduit pour des raisons liées au couvre-feu, Il va de soi que la clientèle va forcément baisser», souligne-t-il.

Il faut faire confiance aux gouvernants

De son côté Fama, la quarantaine, trouvée en face du ministère de l'Environnement tient un discours légèrement différent. C'est vrai que la santé passe avant tout, si les gouvernants prennent des dispositions, c'est par ce que cela s'impose et leur seul souci est de veiller au bien-être des populations, reconnaît-elle. Tout en soulignant, cependant, que chaque mesure a son corollaire de conséquences. « Elles sont évidemment principalement économiques », relève-t-elle. Toutefois, un être humain qui ne jouit pas d'une bonne santé ne peut absolument rien faire. Il faut donc savoir identifier les priorités, recommande-t-elle. En croyante, elle prie vivement pour que l'univers trouve, dans les meilleurs délais, un remède efficace, contre le Covid-19 qui continue de faire des ravages.

Pourtant, les chiffres liés aux cas de coronavirus ont connu une progression vertigineuse, en l'espace d'un mois. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale en a donné, mardi, juste après l'annonce du président de la République Macky Sall, une indication: «entre novembre et décembre, le nombre de décès liés au coronavirus est passé de 6 à 77 décès se multipliant par 6». Il ajoute, «en novembre, le Sénégal a enregistré un total de 477 cas. En décembre, le chiffre était passé de 3200.» Toutes ces raisons plaident valablement, pour l'instauration du couvre-feu. A travers cette approche, le gouvernement veut diminuer la circulation du virus. Le choix des deux régions que sont Dakar et Thiès n'est point fortuit. En effet, selon le ministre de la Santé, «ces deux régions totalisent à elles seules 90% des infections au coronavirus».

Aménagement de calendrier

L'annonce du couvre-feu amène aussi les travailleurs du secteur formel essentiellement concentrés dans des bureaux, à revoir leur emploi du temps. Un cadre de la Pharmacie nationale de l'approvisionnement (PNA) qui parle sous le sceau de l'anonymat avoue être dans l'obligation de «réorganiser son rythme de travail». Selon lui, pour le moment, la hiérarchie n'a pas encore pris de mesures formelles allant dans le sens de rendre plus flexibles, les heures de travail, en conformité, avec la nouvelle donne du couvre-feu. Toutefois, il va prendre les devants, pour dit-il, terminer plus tôt et éventuellement quitter son lieu de travail, en avance. «Parfois, je restais plus de deux heures après l'heure légale de descente. Mais, à partir, de ce mercredi, je serai obligé de terminer à l'heure, pour arriver à la maison, avant 20h 30», souligne-t-il.

Il est d'avis que la nouvelle mesure de limitation des heures de circulation aura à coup sûr un impact économique direct. Elle va engendrer une baisse de l'activité dans plusieurs secteurs déjà très éprouvés aboutissant à une perte de valeur ajoutée. «C'est tout de même, un mal nécessaire. Le cas échéant, une situation incontrôlée serait encore pire, que des impacts purement économiques», relève-t-il. Il invite les populations à se montrer «compréhensifs» face à un fléau qui touche toute la planète.