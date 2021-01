Cote d'Ivoire: Eric Bailly - « Maintenant je suis de retour »

Mis sous pression par Aston Villa jusqu'au bout, Man United a pu compter sur l'énorme intervention salvatrice d'Éric Bailly dans le temps additionnel pour s'imposer (2-1) et signer un 10e match sans défaite en Premier League.

Il y a encore quelques semaines, Manchester United était éliminé de la Ligue des champions et à la traîne en Premier League. Mais ces derniers temps, le club du nord de l'Angleterre a réussi à se hisser en tête de la Premier League (à égalité avec Liverpool) et qui peut même le dépasser. Dans cette période d'éclaircie, le défenseur ivoirien Eric Bailly a retrouvé un très bon niveau et n'est pas étranger aux dernières performances des Red Devils.

Après avoir été félicité par ses coéquipiers pour son sauvetage à la dernière seconde contre Aston Villa au Nouvel An, Eric Bailly a tenu à remercier ses coéquipiers pour leur soutien. Le défenseur central a délivré un message d'unité dans lequel il dit considérer Manchester United comme une famille...

Dans une interview accordée au site officielle du club mancunien, l'ancien joueur de Villarreal a évoqué ses ambitions : « J'ai vécu des moments difficiles, mais maintenant je suis de retour dans l'équipe. Je me sens bien, je m'entraîne bien et oui, je serai prêt à aider l'équipe. Je suis en forme et j'ai envie de jouer », promet-il.

L'Ivoirien aura l'occasion de le démontrer peut-être ce soir en demi-finale de coupe de la Ligue anglaise dans le derby mancunien. « Nous sommes concentrés et nous sommes prêts. Il s'agit d'un derby et nous savons que nous devons très bien jouer pour gagner ce match. City est l'une des meilleures équipes d'Angleterre », a poursuivi Bailly.