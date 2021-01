Cote d'Ivoire: Niakaramandougou/Autonomisation de la femme - Les populations rendent hommage à une dame au grand cœur

En raison de ces nombreuses actions pour l'autonomisation des femmes de Niakaramandougou, Tortya et Arikokaha, les populations de ces trois localités, se sont donné rendez-vous, en décembre dernier, sur l'esplanade du centre culturel de la première ville citée, pour remercier et surtout exprimer leur attachement à une dame : Catherine Koné. Une opératrice économique par ailleurs, coordinatrice régionale du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix( Rhdp), en charge du monde associatif, des groupements de femmes et des Ong de la région du Hambol.

Profitant de cette grande mobilisation, Catherine Koné a fait de nombreux dons en vivres et non vivres, aux populations du département de Niakaramandougou. Ces dons sont composés, pour l'essentiel, de chaises, bâches, broyeuses, pressoirs, machines à coudre, matériel pour la coiffure, chaises roulantes et de denrées alimentaires. Un geste de haute portée sociale qui a mis du baume au cœur des bénéficiaires.

« Ce matin, nous prenons la parole pour vous traduire notre infinie reconnaissance pour toutes vos actions utiles en faveur de l'autonomisation des braves femmes du Hambol en général et en particulier, celles du département de Niakaramandougou ». C'est par ces mots qu'Edwige Koné, présidente de la jeunesse féminine de la commune de Niakaramandougou a traduit toute sa reconnaissance à la donatrice.

Et Kadidja Koné, présidente de l'association des coiffeuses de Niakaramandougou, de renchérir : « Vos actions sont grandioses », a-t-elle lancé.

Pour sa part, Fanta Ouattara, présidente communale de l'association des femmes de Niakaramandougou a tenu à rassurer la donatrice qu'en tout temps et en toute circonstance, elles l'accompagneront dans tout ce qu'elle entreprendra pour le bien-être des femmes, en particulier et de la population du département de Niakaramandougou, en général. « Chère marraine, vous êtes un modèle pour nous », a-t-elle fait savoir.

Catherine Koné a tenu à faire comprendre que c'est dans l'union que les différentes localités vont atteindre le développement tant espéré par les populations. « Faisons la politique autrement », a-t-elle exhorté. Tout en rassurant qu'elle sera toujours aux côtés des plus faibles pour les sortir de la pauvreté qui n'est pas une fatalité.