Cote d'Ivoire: "Bonne année Yakro" du 8 au 10 janvier - Philippe Kadié : « Ce sera Yodé et Siro pour le concert final »

interview

Quelles sont les grandes innovations de l'édition 2021 de "Bonne année Yakro" ?

La première édition s'est tenue sur une journée, alors que cette édition-ci se tiendra du 8 au 10 janvier à la place Jean Paul II de Yamoussoukro. C'est cela l'innovation majeure. Il faut dire que dans sa conception, le festival s'articule autour de deux volets essentiels : la fête et des actions sociales. L'année dernière, nous avons fait des dons à la grande mosquée et à la cathédrale, ainsi que dans un centre de rééducation fonctionnelle et à la maternité du Chr de Yamoussoukro. Cette année, nous remettons le couvert avec ces actions sociales. Et ensuite suivra la grande fête musicale.

Sous quel signe placez-vous cette 2e édition ?

Yamoussoukro est une ville qui promet, et nous, en tant que opérateur culturel, nous voulons prendre notre part dans cet élan de développement avec un festival qui se veut pérenne, en vue de rassembler les différentes couches de la société sur les valeurs de paix et de cohésion ; des valeurs prônées par le Président Houphouët-Boigny. C'est justement ce qui explique le choix du thème de cette année qui est « Paix et cohésion sociale ». Yamoussoukro, par le passé connue pour être une ville très paisible, a connu l'année dernière des violences politiques d'une gravité jamais imaginée. Nous voulons à travers ce thème rappeler aux uns et aux autres ces valeurs chères à notre Nanan national.

Quel est le programme de ces trois jours ?

La première journée sera consacrée à une rencontre que nous allons initier à la grande mosquée avec la jeunesse, les chefs coutumiers de toutes les communautés vivant à Yamoussoukro. Ensemble, nous allons parler de paix, préalable à tout développement. Suivront ensuite un tournoi de maracana, et une série de dons. La deuxième journée, ce sera la fête à l'espace gastronomique et maquis géants (Place Jean Paul II) avec des animations, jeux et autres ambiances avant les concerts du soir qui seront couronnés le 9 janvier par le grand concert de clôture signé Yodé et Siro.

D'autres artistes seront-ils de la partie ?

Yodé et Siro seront accompagnés par des artistes comme Talent Fashion, Expert 225, ISIS Kingue, DJ Tik Tok, Fenomen, l'humoriste Boukary et bien d'autres. Je voudrais rassurer les uns et les autres que toutes des dispositions sécuritaires ont été prises pour le succès de ces retrouvailles qui vont permettre aux populations de Yamoussoukro de célébrer la paix et le vivre-ensemble.