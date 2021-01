Sénégal: VITE DIT ! Un Net plus net

Réguler la presse en ligne. Que l'on s'y mette pour un Net plus net, pour une planète «scandale» moins ordurière. Comme une baudruche dégonflée. Plus la moindre nouvelle salace sur des gens chastes. Plus un racontar sur d'honnêtes citoyens. Aussi, va-t-on éteindre la langue de feu et embuer le mauvais œil inquisiteur. Mettre hors d'état de nuire les malintentionnés.

La façon de clouer au pilori de bonnes gens dans le dessein de nuire -avec des articles, des photos ou des vidéos- n'est pas tolérable. Invitons ceux qui s'en gaussent à aller fouiller dans les catacombes de leur propre vie. C'est sûr qu'ils y trouveront quelques faits, gestes ou images personnels qu'ils refuseront, pour tout l'or du monde, de laisser passer sur le Net.

À la place des informations à deux balles (rumeurs, déballages, obscénités, etc.), on préfère de bonnes productions consacrées à la lutte contre le travail des enfants, à la mendicité des tout-petits, aux changements climatiques, aux soins de santé de qualité, à la formation des jeunes, à la création de richesses et d'emplois.