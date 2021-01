Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités - Les administrateurs de l'Onad s'outillent en gestion des risques

L'Office national de l'assainissement et du drainage (Onad) veut se mettre à jour sur les normes internationales en matière d'élaboration de stratégie, de gestion, de mise en œuvre et de surveillance des risques. Le 29 décembre 2020, les membres de son Conseil d'administration ont participé à un séminaire de mise à niveau initié par le Chen institut africain de gestion des entreprises (Ciage), à l'hôtel Pullman au Plateau.

Au cours de cette formation diplômante qui permettra aux auditeurs d'avoir les aptitudes nécessaires pour répondre aux besoins et enrichir leurs compétences, les formateurs ont passé en revue les différents axes de la stratégie d'entreprise. Ils ont enseigné les outils nécessaires pour y parvenir, exposé sur les niveaux d'intervention du Conseil d'administration et les préoccupations qui devront être clarifiées afin de maîtriser la majorité des risques qui pourraient survenir en cas de changement.

Pour Michèle Beugré, représentante du Ciage, c'est un plaisir de contribuer à enraciner les bonnes pratiques de gestion dans le quotidien des entreprises présentes dans l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), zone de compétence en Afrique de son cabinet d'expertise. Selon elle, le plan de développement stratégique des entreprises, au centre de cette formation, représente la boussole, l'outil de cohésion entre la direction générale et le Conseil d'administration des organisations.

Raison pour laquelle son cabinet y attache un grand prix. Ce plan, dit-elle, doit devenir pour toutes les parties prenantes de l'entreprise une chance, une occasion d'apprendre et d'échanger, une opportunité de s'ouvrir sur le monde. Car, « c'est grâce à lui que les entreprises de la zone Uemoa pourront mieux se développer, être prospères, progresser, se moderniser et s'ouvrir sur ce monde en perpétuelle mutation », dit-elle.

Michèle Beugré rappelle d'ailleurs que l'État de Côte d'Ivoire y attache une attention particulière pour une administration plus forte et plus compétitive. Ce, parce que quinze années en arrière, les administrateurs des sociétés en Côte d'Ivoire, justifie-t-elle, demandaient de plus en plus à être formés, vu que le développement de leurs structures et leur pérennité dépendaient en grande partie de l'efficacité de leur travail en comité et de leur posture au cours des séances de conseil.