Sénégal: LES ECHOS DE L'ECO - Sur les routes de l'émergence

Dans son allocution de nouvel an, le Président Macky Sall a, entre autres points, mis l'accent sur les infrastructures de transport, en jetant un regard dans le rétroviseur, sans perdre de vue l'horizon de défis qui se dresse devant un pays en quête d'émergence qu'est le Sénégal. Force est de reconnaître que les chiffres brandis par le chef de l'État sont source de fierté : neuf projets routiers achevés sur un linéaire de 425 km de routes revêtues, avec ouvrages connexes, ponts et autoponts, un réseau autoroutier porté à 221 km. Au cours de cette année, seront lancés le chantier de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack sur 100 km, ensuite le projet Thiès-Tivaouane-Saint-Louis sur 167 km.

À côté de l'existant, sortent de terre progressivement d'autres infrastructures comme le Train express régional (Ter), le Bus rapid transit (Brt), le prolongement de la Vdn... Le deuxième tronçon du Ter dont la mise en service est attendue pour cette année, est en phase de préparation, la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tambacounda devrait débuter en 2021. Les infrastructures portuaires ne sont pas en reste, les chantiers du port vraquier de Bargny-Sendou se poursuivent, et bientôt ce sera autour du port du futur de Ndayane sur 1200 hectares. Ce dernier sera le plus grand port multifonctionnel d'Afrique de l'Ouest avec un tirant d'eau de 18m, et est le plus gros investissement privé de l'histoire du Sénégal avec plus de 840 millions de dollars pour la première phase.

Dans le domaine aérien, le Programme de réhabilitation des aéroports régionaux a démarré par Saint-Louis puis en janvier ce sera autour de l'aéroport Ourossogui-Matam. Ces deux infrastructures et celle de Kaolack seront livrées cette année, promet le chef de l'État, pendant que démarreront les travaux pour Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou...

Avec ces réalisations et ces projets, le Sénégal est en train de solutionner un problème qui demeure un casse-tête en Afrique. En effet, les besoins en infrastructures routières demeurent immenses et ne cessent d'exploser au même rythme de l'accroissement de la population. Puisque le nombre de Sénégalais double tous les 25 ans, la réalisation d'infrastructures doit aller de pair avec une vision prospective pour prendre en charge les besoins des futures générations. Et cela, le président de la République l'a expliqué clairement dans son face-à-face avec la presse le soir du 31 décembre 2021, pour expliquer, par exemple, l'impact des travaux de Kms3 pour approvisionner en eau la région de Dakar et les localités traversées par la conduite du lac de Guiers avec une capacité finale de 200.000 m3 par jour, à l'horizon 2035.

La route menant à l'émergence passe par les infrastructures. Comme le disait le Président Abdoulaye Wade au congrès de l'Union africaine des transports publics en 2010, «on ne mange pas les routes, mais les routes permettent de manger», dans la mesure où elles préservent la sécurité alimentaire dans les zones urbaines. À cause de leur mauvaise qualité, l'Afrique concentre les routes les plus meurtrières au monde, selon un rapport de l'Oms, avec 26,6 décès pour 100.000 habitants, soit près de trois fois plus qu'en Europe. Le mauvais état des routes aggrave les pertes post-récolte déjà importantes (37 % des récoltes, 48 milliards de dollars, soit l'équivalent du Pib du Ghana en 2017) en Afrique subsaharienne.

À côté des limitations d'accès aux marchés, il explique aussi que 40 % des aliments de base n'arrivent pas sur les marchés, selon un Indice de durabilité alimentaire (Fsi) développé par Economist intelligence unit et Barilla center for food and nutrition (Bcfn). Avec l'entrée en vigueur de la Zlecaf, la qualité des voies de communication et le degré d'interconnexion des pays seront, avec l'industrialisation du continent, déterminants pour les pays en compétition sur un marché d'un milliard de consommateurs vaste de 30 millions de km2. Le Sénégal ne doit pas rater ce rendez-vous de l'Afrique avec elle-même.