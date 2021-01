Cote d'Ivoire: Journées "Akwaba" - L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire sensibilise les étudiants aux métiers du numérique

La deuxième édition des Journées " Akawaba " des nouveaux étudiants inscrits à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a ouvert ses portes le 6 janvier, au sein de ladite institution aux Deux-Plateaux.

En présence de Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'Homme (Cndh), par ailleurs marraine de la cérémonie, et du Pr Jocelyne Bosson, responsable d'antenne de l'Agence Universitaire de la Francophonie (Auf) en Côte d'Ivoire. Parents d'élèves, enseignants-chercheurs, étudiants ont pris d'assaut l'enceinte de l'établissement pour s'imprégner des métiers liés au numérique.

Expliquant le sens de ces journées qui prennent fin le 8 janvier, Pr Tiémoman Koné, directeur général de l'Uvci, a précisé qu'il s'agit d'échanger avec la population sur la techno-pédagogie de l'institution, un modèle très avantageux pour la Côte d'Ivoire. « Nous devons promouvoir partout les métiers du numérique. Nous comptons sensibiliser les étudiants aux avantages du numérique afin qu'ils puissent s'inscrire dans cette démarche qui leur permet d'avoir un emploi », a-t-il assuré.

Puis d'ajouter que l'Uvci n'est pas une initiative isolée, ni une université concurrente, mais une université transversale dont la mission est d'appuyer l'enseignement supérieur et accompagner les autres structures à travers la formation en ligne. Namizata Sangaré s'est félicitée des journées "Akwaba" qui visent à faciliter l'intégration des nouveaux étudiants et surtout leur offrir les moyens de s'intégrer et s'adapter à leur nouvel environnement d'études.

« Les journées de rentrée sont importantes car elles préparent demain, participent à la consolidation de la solidarité au sein de la communauté estudiantine et universitaire », explique-t-elle.

La présidente de la Cndh a saisi l'occasion pour féliciter la direction générale de l'Uvci pour le travail abattu en si peu de temps. Mieux, elle dira que l'Uvci est en train de changer le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du pays en l'adaptant aux nouveaux défis.

« Il est temps de combattre les préjugés sur l'enseignement en ligne, car il est plus moderne que le classique et présente de nombreux avantages avec un enseignement de qualité, flexible et pratique à travers son contenu pédagogique accessible tout le temps. La pandémie de la Covid-19 a favorisé l'expansion du télétravail et surtout la formation en ligne », s'est-elle réjouie.

Elle a invité ses filleules à suivre l'enseignement en ligne de l'Université, un enseignement qui demande la rigueur, le sérieux, la compétence, l'engagement et une gestion rationnelle du temps.

Pr Doumbia Valy, directeur général de l'enseignement supérieur, a salué la création de l'Uvci qui est, est-il convaincu, une réponse à l'employabilité des étudiants. Raison pour laquelle il a souhaité que ce modèle soit implémenté dans toutes les universités de Côte d'Ivoire.