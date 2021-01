Cote d'Ivoire: Législatives - Mathias Kakou invite la direction du Rhdp à soutenir sa candidature

Le Parti pour le progrès et le socialisme (Pps) est une formation politique qui défend les idéaux du Rhdp. Son président, Mathias Kakou, a fait part de son intention de se présenter à l'élection législative sous les couleurs des Houphouétistes. Il a plaidé donc, le mercredi 6 janvier, auprès de la direction exécutive de ce parti, afin de soutenir et valider son dossier pour la course à ce scrutin dans la sous-préfecture de Hiré-Zégo, dans la région du Lôh Djiboua.

En effet, lors de son échange avec les journalistes à la Maison de la presse au Plateau, Mathias Kakou a déclaré qu'il se considère comme un militant du Rhdp dont il défend l'idéologie et le combat de son président, Alassane Ouattara. De plus, il s'est dit convaincu de faire triompher cette formation politique au regard de ses actions sur le terrain et sa proximité avec les populations de ladite localité. « Pour cela, je demande à la direction de ne retenir que ma candidature à Hiré-Zégo », a-t-il plaidé.

Le président du Pps a profité de cette occasion pour appeler le Président Ouattara à être plus attentif aux militants de base. « Ce sont eux qui se sont le plus mobilisés pour aller élire le Président de la République », a-t-il ajouté.

Mathias Kakou n'a pas manqué de se prononcer sur le dialogue politique. Sur ce point, il a invité les acteurs politiques de l'opposition à faire franc jeu, en acceptant de faire des concessions afin que l'application des résolutions de ces échanges puisse conduire au renforcement du climat socio-politique.

Pour lui, la création d'un ministère dédié à la réconciliation nationale dénote de la volonté du Président Ouattara de mettre en place un environnement propice au vivre ensemble, la cohésion et qui maintienne la Côte d'Ivoire dans la stabilité. « Nous devons donc aider le ministre Kouadio Konan Bertin qui occupe ce portefeuille à réussir sa mission », a-t-il lancé aux Ivoiriens.