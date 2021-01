Seychelles: L'interdiction d'importer des ballons aux Seychelles prendra effet le 1er avril

Une interdiction d'importation de ballons pour les entreprises et les particuliers aux Seychelles entrera en vigueur le 1er avril, a déclaré un haut responsable.

Deux mois plus tard, une interdiction totale sera mis en place.

"Nous avons accordé un délai de trois mois à partir de maintenant pour l'interdiction, car nous devons consulter d'autres partenaires impliqués tels que les importateurs et les vendeurs de ballons", a déclaré Nanette Laure, la directrice générale de l'application des déchets et des permis du ministère de l'Environnement, mercredi lors d'une conférence de presse.

"De plus, les Seychelles sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et il faut le mettre cette information sur leur portail pendant une certaine période", a déclaré Mme. Laure. Toutes les formes de ballons en plastique, biodégradables, en caoutchouc et ceux contenant des jouets ne seront pas autorisées dans le pays. Cependant, les ballons utilisés à des fins météorologiques sont exemptés de l'interdiction.

Puis, à partir du 1er juin, il y aura une interdiction totale de la fabrication, de la vente et de l'utilisation de ballons dans le pays. Mme. Laure a déclaré que l'idée d'interdire les ballons était sur la table du gouvernement depuis un bon moment étant donné les nuisances qu'ils posent pour l'environnement.

« Il y a des balles qui peuvent être faites avec du papier, et nous pouvons également utiliser différents tissus, banderoles, rideaux et autres accessoires, mais oui, le ballon crée une ambiance différente, en particulier pour les enfants », a expliqué Mme. Edmond.

"Un exemple typique serait les gens qui se rassemblent sur la plage. S'ils utilisent des ballons, la tendance n'est pas de les jeter correctement, donc ils finissent dans l'océan, affectant un autre moyen de subsistance. Mais le problème est partout, et c'est pourquoi nous avons besoin d'une interdiction totale », a déclaré Mme. Laure.

Pendant ce temps, le ministère de l'Environnement encourage les gens à proposer des alternatives comme décorations pour leurs fêtes et rassemblements. Dans une récente interview sur le sujet, Jeanina Edmond, qui est la propriétaire de All Occasion Decors and Flowers, a déclaré à la SNA qu'elle pouvait facilement improviser sans ballons.

Le président Wavel Ramkalawan a annoncé l'interdiction des ballons en novembre de l'année dernière. « Nous avons remarqué que les ballons sont utilisés plus fréquemment à la plage. Ceux-ci sont laissés pour compte et emportés par les marées hautes, et finissent dans les océans, où ils ont un impact destructeur sur la vie marine », a déclaré le président.

L'annonce de M. Ramkalawan a suscité des réactions mitigées, mais l'effort d'interdire les ballons n'a pas été une mesure prise uniquement par le gouvernement. Il y a cinq mois, deux organisations à but non lucratif - The Ocean Project Seychelles et Sustainability for Seychelles - ont lancé une pétition au ministère de l'Environnement pour qu'il prenne des mesures concrètes pour interdire les ballons sur les plages des Seychelles.

L'archipel de l'Océan Indien occidental a, ces dernières années, imposé des interdictions sur plusieurs articles en plastique dans le but de protéger davantage son environnement.

L'interdiction des sacs en plastique, des ustensiles en plastique, y compris des gobelets, des fourchettes, des boîtes à emporter et des assiettes en polystyrène a été imposée en 2017.

Elle a été suivie d'une interdiction des pailles en plastique à usage unique.

Les Seychelles sont reconnues comme un champion du monde en matière d'environnement et elles sont bien connues pour leurs sites naturels.