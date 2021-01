Maroc: Phase III de l'INDH - 16 projets de création d'entreprises en faveur des jeunes à Dakhla en 2020

Dakhla — Le Comité provincial de développement Humain (CPDH) d'Oued Eddahab a approuvé 16 projets au titre de l'année 2020, portant sur le financement de la création d'entreprises en faveurs des jeunes, dans le cadre de la Phase III de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Lors d'une réunion, tenue mercredi au siège de la wilaya de Dakhla, il a été procédé à l'adoption de ces projets inscrits dans le cadre du 3ème programme de la Phase III de l'INDH, qui a pour objectif l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, à travers notamment l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets et la mise en place d'un cadre favorisant la coordination entre les différents intervenants en la matière.

Les 16 projets, qui ont été sélectionnés en deux étapes par des comités techniques spécialisés parmi plus de 136 projets et ont bénéficié d'un accompagnement en pré-création, vont également recevoir un accompagnement technique et financier d'une durée de deux ans après la création de l'entreprise, afin d'assurer leur pérennité.

Au cours de cette réunion, les membres du CPDH ont adopté l'avenant de la convention spécifique entre le CPDH et la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie (FRDISI), relatif à la mise en œuvre de l'axe "appui à l'entreprenariat chez les jeunes", inscrit dans le programme "amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes".

Les concertations et les évaluations préliminaires réalisées par la FRDISI avec ses partenaires ont mis en évidence l'existence d'un besoin réel d'accompagner un nombre élargi de jeunes porteurs de projets, portant ainsi le nombre de 12 à 16, avec un montant global de l'ordre de 1.354.840 DH au titre de 2020, englobant le financement des projets.

Pour la période s'étalant sur trois ans (2020-2023), plus de 330 personnes vont bénéficier de l'appui nécessaire durant la phase de pré-création du projet et plus de 36 personnes vont bénéficier dans la phase post-création dans la province d'Oued Eddahab.

De même, les membres du CPDH ont adopté l'initiative d'idées de projets dans le cadre de l'entreprenariat au titre de l'année 2021, en vue d'améliorer l'employabilité des jeunes.

La plateforme des jeunes permettra aux porteurs de projets et d'idées de démontrer le potentiel de leurs idées innovantes devant un jury d'experts marocains, bénéficier d'avis expérimentés de la formation et de l'accompagnement, retenir l'attention des investisseurs et faire passer ces idées à un niveau supérieur en créant leurs propres startups.

La participation est ouverte à toutes les personnes au niveau de la région âgé entre 18 et 45 ans, ayant une idée, une initiative, un produit ou service d'aspect technique et d'innovation répondant à un défi social ou une problématique de développement durable ou d'accès aux services dans les différents domaines (santé, éducation, environnement, agriculture, énergies renouvelables, technologie, artisanat et service).