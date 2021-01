Maroc: Marrakech - La CCIS-MS et Attijariwafa Bank scellent un partenariat visant à promouvoir l'entrepreneuriat

Marrakech — La Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services Marrakech-Safi (CCIS-MS) et le Groupe Attijariwafa Bank ont signé, mercredi à Marrakech, une convention de partenariat visant à promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat et à soutenir les commerçants et les Très Petites Entreprises (TPE) dans leur croissance.

Signée par le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services Marrakech-Safi, M. Mohamed Fadlam, et le Directeur Exécutif du Groupe Attijariwafa Bank à la Région Marrakech-Béni Mellal-Tafilalet, M. Mohamed Karim Chraibi, cette convention a pour objectif de mettre en place un partenariat à même de renforcer leur contribution à la promotion des commerçants et des TPE, touchés par la crise sanitaire et économique.

"Cette convention vise à établir un partenariat entre les deux institutions permettant de mettre en place un mécanisme d'accompagnement des commerçants et des TPE dans la région, afin de surmonter les problèmes auxquels ils font face, notamment dans cette conjoncture difficile marquée la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19)", a souligné M. Fadlam dans une déclaration à la MAP, en marge de la cérémonie de signature de cette convention.

"Notre partenariat s'inscrit également dans le cadre des efforts visant à accompagner les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets pour contribuer à la dynamique de développement que connait la région", a poursuivi M. Fadlam, mettant en exergue le rôle que jouent les commerçants et les TPE dans les tissus économiques régional et national.

De son côté, le Directeur Exécutif du Groupe Attijariwafa Bank à la Région Marrakech-Béni Mellal-Tafilalet, M. Mohamed Karim Chraibi, a relevé que cette convention "intervient dans une conjoncture sanitaire et économique difficile, qui a fortement impacté les commerçants et les TPE".

"Nous avons ainsi apporté des solutions financières et non financières pour permettre aux commerçants et aux TPE de poursuivre leurs activités", a expliqué M. Charibi, ajoutant que cette initiative a ciblé ces deux catégories au regard du rôle qu'ils jouent dans le tissu économique national et leur importance dans le développement socioéconomique du Royaume comme en matière de création d'emplois.

En vertu de cette convention, les parties signataires déterminent les règles et les conditions générales régissant leur collaboration et affirment leur engagement à fédérer leurs efforts et à mettre en commun leurs avantages respectifs afin de garantir plein succès à ce partenariat.

Aux termes de cet accord, la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services Marrakech-Safi jouera le rôle d'intermédiaire entre Attijariwafa Bank et les commerçants et les TPE bénéficiaires des solutions financières et non financières d'accompagnement.

Pour sa part, Attijariwafa Bank s'engage à mettre à la disposition des commerçants et des TPE, une offre de produits et services adaptés, et 'à proposer à la CCIS-MS de mettre à la disposition de l'ensemble des commerçants et des TPE, un dispositif d'accompagnement spécifique et gratuit, en présentiel ou à distance.