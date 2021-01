Afrique: C2 africaine - DCMP file en huitièmes de finale bis

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) s'est qualifié pour les huitièmes de finale bis de la 18e édition de la Coupe de la Confédération, en s'imposant au match retour des seizièmes de finale face à Bravos do Maquis d'Angola par deux buts à un. Dark Kabangu a inscrit le premier but de la partie à la 56e minute, avant de laisser sa place à Sidibe. Monté à la place de Doxa Gikanjientré en deuxième période, Kaniki a doublé la mise à la 85e minute, reprenant de la tête un centre de William Likuta. Mais à la 88e minute, Bravos do Maquis a réduit l'écart sur penalty transformé par Fabrizio Mafuta.

L'on rappelle qu'au match aller, DCMP avait battu Bravos do Maquis à domicile à Luanda par un but à zéro, une réalisation du latéral gauche Christian Ngimbi à la 90+4e minute.

Avant la rencontre, l'entraîneur congolais de Brazzaville, Isaac Ngata, déclarait à la presse : « La clé de ce match va être le mental. Il faut avoir un mental de guerriers et la détermination comme on l'a eu au match aller, et surtout faire abstraction de tout ce qui peut nous poser question sur l'ensemble de cette rencontre. Il faudrait être très concentré de bout en bout et prendre le jeu à notre compte, parce que si on leur laisse le jeu, on va tomber dans la peur et ce n'est pas bon. On va juste partir avec l'idée que le match là est très difficile pour qu'on reste concentré comme nous l'avons été là-bas, et qu'on reparte avec un état d'esprit de 0-0 pour être très productif au moment où on a besoin. On doit gérer la peur et rendre une copie propre ».