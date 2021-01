Angola: Décès du nationaliste Ludy Kissassunda

Lisbonne — Le nationaliste angolais Rodrigues João Lopes "Ludy Kissassunda" est décédé ce mercredi des suites de maladie dans une unité hospitalière de Setubal, au Portugal, a appris l'Angop d'une source proche de sa famille.

Ludy Kissassunda a assumé de nombreuses fonctions, telles que celle directeur général de la Direction de renseignement et de sécurité d'Angola (DISA) et de gouverneur des provinces de Malanje et du Zaire.

Kissassunda, qui est né dans la province du Zaire et a rapidement rejoint la lutte contre le colonialisme portugais, était membre du Bureau politique et du Comité central du MPLA, ainsi que membre du Conseil de révolution.

Ludy Kissassunda a assumé de nombreuses fonctions, telles que celle directeur général de la Direction de renseignement et de sécurité d'Angola (DISA) et de gouverneur des provinces de Malanje et du Zaire.

Kissassunda, qui est né dans la province du Zaire et a rapidement rejoint la lutte contre le colonialisme portugais, était membre du Bureau politique et du Comité central du MPLA, ainsi que membre du Conseil de révolution.