Gabon: Débat sur la constitution - Les propositions de Junior Elvis Nkoghe Ntoutoume

Le débat sur la modification de la Loi fondamentale gabonaise n'est pas prêt de s'arrêter. Il continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Gabonais de la diaspora et ceux restés au pays échangent, émettent des propositions dans le but de consolider les acquis démocratiques. C'est le cas Junior Elvis Nkoghe Ntoutoume, qui se définit comme Citoyen gabonais, Libéral, Panafricain , Humaniste et membre du directoire pour la promotion des idées libérales, et qui, dans un libre propos, répond à la déclaration du Porte-Parole du Parti démocratique gabonais(PDG). Aussi, l'invite t-il cordialement à se prononcer sur la proposition par lui faite.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la déclaration du Porte parole du PDG qui invitait dans une réflexion, la population gabonaise à demander un bilan à l'opposition, plus que cette opposition, selon lui, dans un rôle de « contre-pouvoir » exerce un « pouvoir » . J'avoue que je me suis un peu perdu à des moments dans cette déclaration, mais j'ai tout de même fait l'effort de ne pas analyser cette assertion sous le mauvais œil du sceptique que je peux souvent être, s'agissant des déclarations de ce type. Je mettrais donc de côté le débat politicien axé sur l'intitue personae pour essayer de faire émerger une proposition qui viendrait enrichir notre Loi fondamentale d'une institution importante pour la vitalité de notre démocratie et de manière plus large, le débat démocratique :

Pourquoi ne pas créer un statut de chef de l'opposition avec des droits reconnus à son titulaire pour donner du contenu à votre intervention monsieur le Porte-parole ?

La concrétisation de cette proposition serait une manière de consolider « le pouvoir » du contre pouvoir dont vous parliez dans votre déclaration. Au lieu de faire une réforme constitutionnelle sans grand intérêt, nous gagnerons à adopter cette disposition qui viendrait renforcer le fonctionnement de notre démocratie !

Concrètement, nous aimerions bien que vous souteniez auprès des plus hautes instances le fait d'introduire dans la Constitution, le statut de Chef de l'opposition gabonaise qui reviendrait au deuxième de l'élection présidentielle.

Dans les faits, le Chef de l'opposition pourra par exemple recevoir des informations sur la situation générale du pays régulièrement par les services de la Présidence et du Parlement. Ce dernier pourra avoir un compte rendu exhaustif de relations internationales et des initiatives prises par le Gabon pour renforcer les relations avec les pays amis.

Le Chef de l'opposition pourra aussi être consulté dans toutes les questions qui touchent l'intérêt de la Nation pour avis. Il pourra donner son avis sur les nominations aux fonctions publiques et sur les questions qui touchent le fonctionnement normal de nos institutions de manière générale.

Je ne doute pas que cela sera un excellent indicateur pour la construction de notre démocratie. Je vous invite donc à vous prononcer sur cette proposition, en espérant vous lire bientôt

Cordialement !

Citoyen gabonais, Libéral,

Panafricain , Humaniste et membre du directoire pour la promotion des idées libérales