Congo-Kinshasa: François Pujolas salue le courage de Félix Tshisekedi pour l'investissement sur l'avenir

*"C'est un investissement sur l'avenir que consent le commandant suprême des armées, afin de disposer d'une élite militaire qui pourra assumer, avec brio, les responsabilités supérieures au profit des forces de défense et de sécurité congolaises. Comment la France accompagne-t-elle ce projet ambitieux ? Je l'ai dit, la République française a répondu favorablement à ce projet de création d'école de guerre dont peu de pays africains peuvent se prévaloir jusqu'à présent. Je souhaite le plein succès, en particulier, au commandant de l'Ecole, à l'encadrement, aux professeurs et aux 25 lauréats de cette première promotion", a déclaré en substance François Pujolas, l'Ambassadeur de France à Kinshasa, lors de la cérémonie du lancement, hier, au Centre Supérieur Militaire, à Binza/Ozone, dans la commune de Ngaliema.

Pour lui, en effet, "c'est donc le début d'une histoire ambitieuse qui permettra à l'Ecole de Guerre de Kinshasa de rejoindre les standards internationaux avec la labélisation de sa formation et une reconnaissance de ses diplômes par l'Ecole de Guerre de Paris. Cette nouvelle école de l'enseignement militaire supérieur du 3e niveau, cela a été dit, vient donc trouver légitimement sa place entre les 2e et 4e niveaux déjà existants dans la chaîne de formation du Commandement Général des Ecoles Militaires. La montée en puissance de cet organisme nécessitera encore des efforts, des moyens et du temps pour atteindre l'objectif d'une école nationale à vocation régionale implantée sur son site définitif et avec des infrastructures dédiées", a-t-il ajouté, dans son discours, ci-dessous.

Discours de M. François Pujolas, ambassadeur de France en République démocratique du Congo à l'occasion de l'inauguration de l'Ecole de Guerre de Kinshasa

(5 janvier 2021)

Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo,

Chef de l'Etat et Commandant Suprême des Forces Armées de la République Démocratique du Congo,

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du gouvernement, Honorables Députés et Sénateurs,

Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Excellences Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement,

Monsieur le chef d'Etat-major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo,

Monsieur le Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise, Monsieur le Gouverneur de la ville Province de KINSHASA,

Messieurs les Officiers Généraux et Supérieurs des FARDC et PNC, Monsieur le Bourgmestre de la Commune de NGALIEMA,

Distingués invités en vos titres et qualité respectifs,

Mesdames et Messieurs,

Avant toute chose je souhaite vous présenter Monsieur le Président mes vœux les plus sincères de santé et de réussite pour cette nouvelle année. J'adresse également mes meilleurs vœux à l'ensemble des participants à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Cette année 2021 commence par une avancée à la fois ambitieuse et concrète dans le partenariat qui unit la République démocratique du Congo et la France, la création de l'Ecole de Guerre de Kinshasa. Je souhaite dans mon propos évoquer tout d'abord les motifs de satisfaction liés à la création de l'Ecole de Guerre de Kinshasa, puis, dans un deuxième temps, expliquer les éléments clés qui caractérisent, selon nous, ce projet et l'apport stratégique de cette école mais aussi de présenter le rôle qu'y joue par la France.

Tout d'abord, je suis heureux et fier de pouvoir au nom de France, participer aujourd'hui avec vous tous à l'inauguration de cette école, et cela pour au moins deux raisons : première raison : cette école apporte une réponse concrète et de haut niveau à la nécessité d'adapter la formation de l'encadrement supérieur des forces armées et plus largement des forces de sécurité, en s'inscrivant, au-delà des défis sécuritaires immédiats notamment, à l'Est de la RDC, dans une trajectoire de modernisation sur le moyen-long terme.

La perspective, à cet égard, d'un retrait progressif et organisé de la MONUSCO devra s'accompagner, nous le savons, d'un mouvement plus fort de réforme du secteur de la sécurité. Dans le cadre de son partenariat avec la RDC, la France répond présent grâce à l'aide, à la création de l'école de guerre, mais aussi une augmentation significative des autres formations assurées tant en RDC qu'en France ou auprès des éléments français du Gabon voire dans des écoles situées dans d'autres pays africains. La France va également développer le volet sécurité intérieure de son partenariat, et veille, enfin, à ce que l'Union européenne renforce le volet sécurité de son partenariat avec la RDC, réaffirmé récemment à l'occasion de la session du dialogue politique organisé en novembre dernier à Kinshasa; Deuxième motif de satisfaction : cette cérémonie illustre, de manière exemplaire, la relance de notre partenariat bilatéral RDC-France.

La création de l'Ecole de Guerre de Kinshasa figure, à cet égard, en toutes lettres dans la « déclaration conjointe » adoptée en mai 2019 à l'occasion de la visite en RDC de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce projet a également bénéficié du soutien des deux chefs d'Etat, Français et Congolais, exprimé lors de la visite du Président Tshisekedi en France en novembre de la même année.

La modernisation des services de sécurité, dont l'école de guerre sera un élément central, est donc une contribution directe et efficace à la stabilisation du pays comme à la restauration durable de l'autorité de l'Etat. Elle participe ainsi, au même titre que d'autres priorités de notre partenariat bilatéral (santé, environnement, éducation, gouvernance), à la politique de réformes profondes engagée par le Président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Mesdames, messieurs, La création de l'école de guerre constitue donc un double motif de satisfaction, mais venons-en peut-être au cœur du sujet avec l'Ecole de Guerre de Kinshasa, même si cela a été évoqué par le commandant général des écoles militaires à l'instant, de quoi s'agit-il ? Je souhaiterais développer en quelques points les objectifs de cet enseignement, en rappeler les principes et les raisons profondes. J'évoquerai ensuite rapidement la façon dont la France s'est associée à ce beau projet. Une école de guerre, pour quoi faire ? Si la guerre est à la fois une science et un art, ceux qui la conduisent doivent beaucoup apprendre et réfléchir pour assurer le succès des armes.

La complexité des conflits au 21ème siècle est connue de tous. Le concept d'approche globale pour la résolution des crises impose de maîtriser non seulement les procédures d'état-major et les doctrines militaires, mais aussi la connaissance des domaines aussi variés que les activités économiques et sociales ou encore la sphère de l'information et de la communication. Les chefs militaires compétents doivent donc "comprendre la guerre" et tout son environnement. Les chefs militaires responsables doivent aussi apprendre à maîtriser la violence afin que l'emploi de la force reste juste, proportionné et légitime.

Les principes de la guerre doivent être étudiés en profondeur et adaptés à chaque situation, car en réalité il n'existe pas deux guerres similaires. Il faut pouvoir faire face à la totalité du spectre, des menaces comme l'agression aux frontières aux menaces intérieures pour protéger les populations civiles. L'enseignement dispensé à l'école de guerre se consacre à l'art opératif avec à titre principal les méthodes de planification et de conduite des opérations militaires qui permettent d'agir avec efficacité. C'est tout cela l'ambition nationale de l'Ecole de Guerre de Kinshasa. Il s'agit d'offrir ce cadre à des jeunes officiers supérieurs sélectionnés parmi les FARDC et la PNC pour bénéficier d'une formation de qualité.

C'est un investissement sur l'avenir que consent le commandant suprême des armées, afin de disposer d'une élite militaire qui pourra assumer, avec brio, les responsabilités supérieures au profit des forces de défense et de sécurité congolaises. Comment la France accompagne-t-elle ce projet ambitieux ? Je l'ai dit, la République française a répondu favorablement à ce projet de création d'école de guerre dont peu de pays africains peuvent se prévaloir jusqu'à présent.

La Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense y a joué un rôle essentiel. Et la présence aujourd'hui à Kinshasa de son directeur, le Général de corps d'armée Thierry Marchand, prouve l'importance accordée à ce projet en particulier et à notre partenariat militaire en général. C'est en Frères d'Armes que l'armée française a détaché un colonel breveté pour se consacrer à cette mission et occuper le poste de chef de département études, conformément à l'arrêté de création de l'école en date du 14 décembre 2020.

Cette nouvelle école de l'enseignement militaire supérieur du 3e niveau, cela a été dit, vient donc trouver légitimement sa place entre les 2e et 4e niveaux déjà existants dans la chaîne de formation du Commandement Général des Ecoles Militaires.

La montée en puissance de cet organisme nécessitera encore des efforts, des moyens et du temps pour atteindre l'objectif d'une école nationale à vocation régionale implantée sur son site définitif et avec des infrastructures dédiées.

C'est donc le début d'une histoire ambitieuse qui permettra à l'Ecole de Guerre de Kinshasa de rejoindre les standards internationaux avec la labélisation de sa formation et une reconnaissance de ses diplômes par l'Ecole de Guerre de Paris.

En conclusion, je souhaite remercier toutes les équipes congolaises, le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le Chef d'Etat-major général, en particulier, les équipes françaises également qui ont, malgré les difficultés liées notamment, à la crise sanitaire- et avec l'appui de leurs hiérarchies respectives, pu mener à bien la première phase décisive, la phase de lancement, de ce projet stratégique.

Je souhaite le plein succès, en particulier, au commandant de l'Ecole, à l'encadrement, aux professeurs et aux 25 lauréats de cette première promotion.

Vive la République démocratique du Congo!

Vive la France!

Vive le partenariat et l'amitié entre la République démocratique du Congo et la France !