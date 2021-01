Maroc: Prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 07 janvier 2021

Rabat — Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 07 janvier 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

- Pluies ou averses orageuses modérées à localement fortes avec chutes possibles de grêle sur le Rif, le Souss, les côtes et les plaines atlantiques nord et centre, la méditerranée, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, le Saïss, la chaouia, les plateaux des phosphates, Oulmès et le moyen-atlas.

- Nuages assez denses sur le sud-est, l'Oriental, le reste de l'Atlas et du centre, avec ondées ou pluies accompagnées d'orages et de la grêle par endroits.

- Temps assez froid la nuit et la matinée sur l'Atlas et les hauts plateaux orientaux.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut-Atlas.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le nord, le centre, le Rif, l'Atlas, l'Oriental, le sud-est et le nord des provinces sud avec chasse-sables ou chasse-poussières possibles par endroits.

- Températures minimales de l'ordre de 00/04°C sur l'Atlas, le Rif, le sud-est et l'Oriental, de 04/08°C sur le Saïss, les plaines nord, les plateaux des phosphates et Oulmès, de 10/14°C sur les plaines centre, le Souss et le nord des provinces sud et de 14/20 °C sur l'extrême sud du pays.

- Températures maximales de l'ordre de 06/14°C sur l'Atlas et le Rif, l'Oriental, le Saïss, les plateaux des phosphates et Oulmès, de 11/16°C sur la méditerranée et le plaines nord, de 15/21°C sur le Souss, les plaines centre et les versants sud-est, 20/26°C sur le nord des provinces sud et de 25/30°C sur l'extrême sud du pays.

- Mer agitée à forte sur l'ensemble des côtes marocaines.