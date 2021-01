Congo-Kinshasa: Honorable Prince Kihangi - "L'Etat congolais devra prendre en mains sa responsabilité d'encadrer les ex combattants"

Dans un message de vœux pour l'année 2021 adressé à la population de la province du Nord-Kivu, en général, et à celle du territoire de Walikale en particulier, l'Honorable Prince Kihangi Kyamwami, élu provincial de cette partie de la République, dénonce l'insécurité permanente créée par des affrontements entre groupes armés, d'une part, et entre groupes armés et les Forces Armées de la République, d'autre part.

Ces conflits armés, dit-il, occasionnent des violations des droits humains par les belligérants, des vols et pillages des biens des citoyens et tracasseries multiples, mais aussi, ils créent des déplacements massifs des populations. Dans leur errance, révèle l'Honorable Kihangi, les déplacés sont rarement ou pas du tout assistés. Il est donc temps, souligne-t-il, que "nos enfants se trouvant dans les groupes armés se rendent auprès des FARDC ou de la MONUSCO pour donner la chance à une Paix durable dans le territoire de Walikale.

L'Etat congolais devra aussi prendre en mains sa responsabilité d'encadrer les ex combattants pour ne pas leur donner un alibi de retourner en brousse et reprendre illégalement les armes. Mais, cela ne doit pas constituer une raison pour nos enfants à ne pas abandonner la voie de prise illégale d'armes, car leurs parents et membres de famille ont ardemment besoin de la Paix et du développement". Ci-après, l'intégralité du message de vœux du député provincial Kihangi Prince, adressé à ses électeurs.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU NORD-KIVU

ASSEMBLEE PROVINCIALE

2ème Législature de la 3ème République

Bureau du Député

Honorable Prince KIHANGI KYAMWAMI

MESSAGE DE VŒUX POUR L'ANNEE 2021 ADRESSE A LA POPULATION DE LA PROVINCE DU NORD-KIVU ET A CELLE DU TERRITOIRE DE WALIKALE EN PARTICULIER

Chers compatriotes de la Province du Nord-Kivu,

Peuple du Grand WALIKALE,

En cette fin d'année 2020, je saisi l'occasion qui m'est offerte par le Tout-Puissant Dieu d'amour et de miséricorde, pour souhaiter, à chacun de vous, mes vœux, ceux de prospérité et de bonheur, de réussite et succès, de solidarité, d'amour et de Paix pour l'année 2021.

C'est aussi le moment de présenter mes compassions à toute la population de la province du Nord Kivu et aux familles des victimes des massacres à Béni et de la pandémie à coronavirus, des Kidnappings à Rutshuru, des vols à mains armées et cambriolages en ville de Goma, arrestations arbitraires, détentions illégales et assassinats en province, tueries à Nyiragongo, Rutshuru, Masisi et à Walikale, des conflits du pouvoir coutumier à Nyirangongo et dans le groupement Walowa-luanda, de violations récurrentes des droits et musèlements des défenseurs des droits de l'hommes, tracasseries administratives, policières et militaires aux barrières érigées à tout bout de champ, tribalisme, népotisme et clientélisme dans la gestion de la chose publique, toutes formes des violences dont celles basées sur le genre, des déplacements massifs des populations dus aux conflits armés entrainant une situation humanitaire précaire, manque d'eau potable et des soins de santé appropriés, une faible prise en charge de l'éducation et l'impunité, la fraude et trafic d'influence, une répartition non équitable des richesses aux entités, un manque de suivi et une attention faible des autorités sur les problèmes et préoccupations des populations, etc.

Mon souhaite le plus ardent est que nous vivions dans un monde meilleur ou tout congolais et toute congolaise se sentirait fier d'appartenir à une Nation civilisée et réellement démocratique. L'heure est venue, elle est déjà là où nous devons unir nos efforts autours d'un idéal commun. Et pour y arriver, chaque institution et chaque citoyen de la Province devra jouer le rôle qui est le sien, dans la complémentarité.

J'espère qu'au cours de l'année 2021, certains de ces problèmes, pourront trouver solution à la satisfaction de nos populations. Cela exige cependant, au delà du budget de 190.744.795.226 FC mis à la disposition du Gouvernement provincial par l'Assemblée provinciale, une volonté politique accrue du pouvoir central à respecter l'article 175 de la Constitution de la République sur la retenue à la source de 40%, mais également la conjugaison des efforts et la complémentarité de la base au sommet.

Chers compatriotes,

Peuple du Grand WALIKALE,

C'est par votre confiance placée en ma modeste personne et exprimée à travers le scrutin du 30 décembre 2018, que j'ai l'honneur et privilège de vous représenter, parler en votre nom et pour votre compte, légiférer et exercer le contrôle de la gestion de la chose publique en province du Nord- Kivu dans la perspective d'atteindre le bien-être de chacun de nous, individuellement et collectivement. Cela est pour moi un motif de fierté, de grande considération, de profonde gratitude et de respect à votre égard.

En effet, les gardiens de notre coutume, sages et notabilités de Wilikale m'ont, en date du 28 décembre 2019, oint d'huile à la place publique, lors de l'inauguration du monument CHUI à Walikale-centre en me disant : « Va, fortifie-toi et sois un homme, sois béni, sois ferme et courageux, ne sois pas effrayé à cause d'eux, défends ton peuple, sauve ton peuple et soutiens-le pour toujours, sois pour lui un rocher protecteur, sois vainqueur, défends la vérité, la justice et la cause des opprimés et toi, sois attentif au cri de ton peuple et au besoin du développement de ta terre natale, WALIKALE la terre de tes ancêtres ! « twabesangatwamarimy'eritumoinatwamasamboro », c'est -à-dire, « Nous avons retrouvé la lance que nous avions perdue ».

Permettez-moi alors de vous réitérer mes remerciements les plus sincères pour vos efforts d'appui et de soutien à mon action parlementaire depuis le début de la législature en avril 2019.

Une année et huit(8) mois après, je suis fier de vous dire, sans le moindre risque d'être contredit que, toutes les fois que je devais vous représenter, je l'ai fait avec succès ; toutes les fois que je devais saisir les instances et personnalités compétentes pour apporter solution à vos problèmes, je l'ai fait ; toutes les fois que je devais soit dénoncer, soit encourager ou décourager, je l'ai fait ; toutes les fois que je devais exercer le contrôle et/ou attirer l'attention des autorités compétentes sur vos préoccupations, je l'ai fait. Cependant, à la suite des obstacles multiples, défis et barrières érigés sur mon parcours et les peaux de bananes jetées sur mon passage, tous les résultats étendus n'ont pas été atteints malgré les efforts consentis.

Dans leur entreprise macabre, les adversaires ont tenté de créer la division parmi nous pour nous déstabiliser, nous pénétrer et nous fragiliser. Contrairement à nos mœurs et pratiques coutumières, certains de nos fils et filles ont eu malencontreusement recours aux médiats et réseaux sociaux pour nous calomnier, nous insulter et injurier gratuitement et, par la même occasion, ils ont jeté de l'opprobre sur tout notre peuple et à notre Territoire. Nous avons connu des ratés et des humiliations, certes. Oui, ils ont exposé notre nudité, ce qui constitue un sacrilège pour toute la communauté. Acceptons cependant de les pardonner tous et nous pardonner mutuellement dans l'espoir que cela ne se répète, car, notre Unité, c'est le secret de notre réussite. Je peux aussi vous avoir offensé par mon action ou par omission. Peut être que je ne vous ai pas bien compris ou vous ne m'avez pas compris ou alors je n'ai pas été présent là où vous avez voulu que je sois comme votre élu. Si tel peut être le cas, prière de recevoir mes excuses dans l'espoir que cela ne se répète au cours de l'année qui commence dans quelques Heures.

C'est l'occasion ici de présenter mes remerciements les plus sincères à tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu l'action de plaidoyer en faveur de WALIKALE. C'est le cas des Honorables députés nationaux de Walikale, Président de l'Assemblée Provinciale du Nord Kivu et tous les députés provinciaux du Nord-Kivu.

Je remercie également l'Administrateur du Territoire de Walikale, les forces Armées de la République, la Police Nationale Congolaise et les services de renseignement ainsi que tous les agents de l'administration publique locale pour les efforts consentis dans la restauration de l'autorité de l'Etat, la protection des populations et leurs biens ainsi que l'amélioration des conditions de vie des populations sur toute l'étendue du territoire.

Que tous les partenaires du Gouvernement congolais trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude pour l'appui, l'accompagnement et toutes les facilitations, dans la limite de leurs moyens, à l'amélioration des conditions de vie, au relèvement communautaire et à la protection des populations civiles dans les Territoire de Walikale au cours de l'année 2020. Je cite ici la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation de la République Démocratique du Congo (MONUSCO), MSF/Hollande, OMS, Unicef, PAM, FAO, CICR, OCHA, ICCN-PNKB, etc.

Je ne saurai clore ce chapitre sans présenter mes remerciements aussi particuliers aux gardiens de notre coutume, chefs des villages et des regroupements, aux chefs de deux secteurs des Bakano et Wanyanga, organisations et acteurs de la Société civile locale, présidents des communautés de Walikale, à toute la jeunesse de Walikale, aux associations féminines, opérateurs économiques locaux, femmes paysannes et aux coopératives minières et agricoles, aux confessions religieuses, entrepreneurs et artistes locaux. C'est pareil aussi pour la Société Alphamin Bisie Mining SA que j'encourage à corriger les erreurs du passé pour mieux faire dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations et le développement de Walikale.

Permettez que je dise, enfin, merci au Gouvernement de la Province du Nord-Kivu pour ses efforts dans la restauration de l'autorité de l'Etat dans le Territoire de Walikale, et puis, pour ce qu'il compte bien réaliser en faveur du peuple de Walikale au cours de l'année 2021.

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Chers compatriotes,

Peuple du Grand Walikale,

2020 a certainement été pour nous une année de tous les enjeux. C'est au cours de cette année que certains de nos fils et filles ont été promus ; motif pour lequel nous présentons nos remerciements mérités au Président de la République et Chef d'Etat. C'est également au cours de cette année qui s'achève que nous avons traversé des moments d'angoisses, des périodes de peur et de graves tensions. Nous avons connu un drame humain sans précédent qui a consisté en la perte des grandes et emblématiques figures, dont Roger RACHIDY TUMBULA, Me René MUHINDO KIUNDA, Révérend SALUMU KABIKA, Jean SHEBIRONGO, Jean Baptiste MUBI, Pasteur KABILA Modeste, Mushunganya ONGORIKO, Jules SONGE, SHAFIKO Nyongomeko, Chef MBOELONGO KASMU et Chef MACHOZI LIKANGA, Jacques KURU BUSHIRI, KAMALA MBALO, et beaucoup d'autres frères et sœurs à la suite des affrontements armés dans la région de Pinga, Mutongo, Ruvungi, Matungu, Maruho, Bukumbirwa, Kalembe, Mpeti, Rusamambu et Oninga. Que la terre de nos ancêtres leur soit douce !

Clôturant l'année 2020, je me dois de reconnaitre que beaucoup reste à faire. Assez d'efforts devront être fournis, à tous différents niveaux, pour trouver solution aux problèmes suivants :

Mésententes, désaccords, incompréhensions et conflits entre les autorités locales, particulièrement entre l'Administrateur du Territoire et son Assistant en charge de l'Administration et de la politique. Mais aussi entre les deux assistants. Cet état des choses a engendré une crise profonde au sein de l'Administration territoriale, l'abandon des populations, la léthargie des services publics et le sous-développement. Le rôle de l'Administration publique est devenu de plus en plus faible dans l'organisation de la vie sociale, politique, économique et culturelle des populations.

Gestion à distance du Territoire et des services publics locaux ; la plupart des autorités et responsables locaux semblent ne pas s'adapter aux réalités locales de vie. Ils préfèrent passer des longs séjours en dehors de Walikale ; abandonnant leurs services. A la suite de leur absence, il s'est installé un laisser-aller dans le chef des agents devenus irréguliers et incontrôlés. C'est ainsi que certains bureaux s'ouvrent à 8 heures 30 minutes et le travail se clôture à 11 heures locales au plus tard.

Politisation de l'Administration publique et des services publics locaux. En effet, tout est lié à l'appartenance au parti politique pour participer à la gestion de la chose publique. Ainsi, il n'est nullement tenu compte de la qualité de travail à rendre, mais plutôt des intérêts à protéger.

Les personnes engagées et promues sur cette base d'appartenance politique répondent rarement ou pas du tout aux ordres de la hiérarchie. Ils sont comme des électrons libres. Par conséquent, la prestation devient inefficace et médiocre.

Affaiblissement du pouvoir coutumier et de la coutume locale. La désignation des chefs coutumiers est fonction de son appartenance au parti politique de celui qui nomme, en violation de la coutume. La légalité semble l'emporter sur la légitimité. Par conséquent, nombreux chefs légitimes sont écartés.

Conflit de limites entre commune rurale de Walikale et le groupement Bakusu et Banabangi.

Conflits des limites entretenus entre le territoire de Walikale et celui de Lubero sur l'appartenance de la localité de Munzoa à Walikale dans le groupement de Kisimba, mais également entre Masisi vers Kishondja (groupement Bapfuna) ; Mwina et Mahanga (Nyamaboko 1 et 2) de Masisi et Walikale au niveau des groupements Luberike et Walowayungu.

Spoliation des terres des paysans par des hommes dits forts, particulièrement dans le groupement dekisimba, ikobo, Banabagi, Utunda, Walowa-Uroba-Yungu-Loanda, Luberike et Balkano où des grandes étendues des terres des communautés sont irrégulièrement attribuées (sans enquêtes préalables des vacances des terres ). D'où, la nécessité de retirer et d'annuler tous les titres irrégulièrement attribués sur ces terres.

Occupation illégale et spoliation des terres dans la localité de Buaye dans le groupement Walowa-Uraba, à Busurungi, Mianga et Malembe dans le groupement Walowa-Luanda et Ihula et Katobo dans le groupement Ikobo, par des populations dont la provenance et l'origine sont inconnues des autorités locales et qui ont difficile de cohabiter avec les autochtones. Le gouverneur Julien Paluku Kahongya avait, à son temps, exigé l'identification de ces populations, mais les administrateurs de territoires de Masisi et Walikale trainent les pas, pour des raisons qui demeurent inconnues.

Insécurité permanente des affrontements entre groupes armés, d'une part, et entre groupes armés et les Forces Armées de la République d'autre part. Ces conflits armés occasionnent des violations des droits humains par les belligérants, des vols et pillages des biens des citoyens et tracasseries multiples, mais aussi, ils créent des déplacements massifs des populations. Dans leur errance, les déplacés sont rarement ou pas du tout assistés. Il est donc temps que nos enfants se trouvant dans les groupes armés se rendent auprès des FARDC ou de la MONUSCO pour donner la chance à une Paix durable dans le territoire de Walikale. L'Etat congolais devra aussi prendre en mains sa responsabilité d'encadrer les ex combattants pour ne pas leur donner un alibi de retourner en brousse et reprendre illégalement les armes. Mais, cela ne doit pas constituer une raison pour nos enfants à ne pas abandonner la voie de prise illégale d'armes, car leurs parents et membres de famille ont ardemment besoin de la Paix et du développement.

Faible collaboration entre les populations civiles et les Forces Armées de la République, la détention illégale d'armes par certains civils et la collaboration entre certains groupes armés et des officiers des Forces Armes de la République à plusieurs occasions, dans certains coins du territoire.

Tracasseries multiples entretenues par l'Administration du territoire locale et ou les deux secteurs des Wanyanga et des Bakano, l'Armée, la police et les services de renseignement. C'est le cas par exemple des Barrières de Hombo et de Kashebere ainsi que la perception de la taxe dite d'autorisation de déplacement perçue par les deux secteurs. On assiste également à une fraude minière qui crée des incompréhensions et conflits entre les services étatiques au niveau de la barrière de Hombo.

Conditions carcérales précaires dans les cachots et prisons centrales de Walikalé (manque des soins et de la nourriture pour les détenus et prisonniers) et tracasseries judiciaires récurrentes ainsi que la détention préventive irrégulièrement prolongée des détenus et prisonniers suite à la rareté des audiences foraines et l'absence quasi-régulière du président de Tribunal et du chef de parquet dans leur circonscription.

Conflits récurrents entre les populations riveraines et les gestionnaires du Parc National de Kahuzi Biega à la suite du retard observé dans le processus de la démarcation participative dudit parc, mais aussi l'incompétence territoriale des provinces du Sud-Kivu et de la Tshopo à gérer la partie du PNKB et de Maïko se trouvant dans le Nord-Kivu (conflits d'attributions et de compétences entre les provinces). D'où, la nécessité de confier à la province du Nord-Kivu, la gestion de la partie du Parc National de KAHUZI Biega et de Maïko se trouvant dans les limites du Nord-Kivu.

plaintes des communautés sur l'attribution des concessions Forestières des communautés locales (CFCL) sans le consentement libre, informé et Préalable et Eclairé (CLIPE) des communautés concernées vivant dans des milieux fortement enclavés et qui ne peuvent facilement atteindre le chef-lieu du territoire pour saisir les autorités compétentes .

Plaintes des communautés locales de Walikale sur l'absence des retombées de conservation des gorilles à travers la Réserve de Tayna (RGT), et pourtant cette structure couvre une partie importante du Territoire de Walikale.

Faible transparence dans la gestion de la redevance minière par le secteur des Wanyanga, un éventuel détournement du Fonds de Développement communautaire géré par le gouvernement provincial du Nord -Kivu de 2012 à 2018, une gestion opaque de l'Alliance Lowa, indisponibilité des statistiques de production de Alphamin au bureau isolé des mines de Walikale et le conflit entre les exploitants miniers artisanaux et la société Alphamin. D'où, la nécessité d'organiser des audits de l'Alliance LOWA en plus du besoin d'une réponse appropriée, adaptée et durable à la crise entre la société Alphamin et les exploitants miniers artisanaux.

Implication de certaines autorités politico-administratives, judiciaires, militaires et policières dans les activités d'exploitation des bois et des minerais, notamment dans les mines de Omate, Matungu, Irameso, Munjuli, Maroc, Ambambua, sous -sol, Amamoko et Kibati et l'utilisation irrégulière et incontrôlée des dragues dans les rivières Lowa et Osso ainsi que des concasseurs dans différents sites minières notamment à Matungu.

Problématiques d'exclusion du territoire de Walikale du projet d'Appui au secteur Agricole au Nord-Kivu (PASA) et d'une gestion peu transparente du projet agricole de l'Unicef-PAM-FAO.

Etat de délabrement très avancé des routes Sake-Masisi-Walikale-Hombo et Walikale- Kisangani ainsi que l'abandon des routes de desserte agricole entrainant des difficultés énormes d'assurer l'évacuation des produits agricoles.

Dysfonctionnement, manque de bâtiment propre à l'ESPT NK3. Politisation de la province éducationnelle Nord-Kivu3, mauvais traitement du personnel et retard de paiement des salaires des enseignants ainsi que la menace de scission de la province éducationnelle entretenue par des personnes mal intentionnées.

Faible accès des populations à l'eau potable et aux soins de santé primaire à la suite de l'insuffisance des infrastructures sanitaires, mauvais état de celles qui existent, faible prise en charge du personnel soignant et du faible approvisionnement des structures sanitaires en médicaments essentiels.

Du reste, je tiens à rassurer toute la population de la province du Nord Kivu et du territoire de Walikale en particulier de mon engagement renouvelé à servir loyalement, à son entière disposition et à ses côtés toutes les fois que de besoin dans la réalisation des actions de recherche de la paix et de la stabilité, de cohésion sociale et de la solidarité provinciale, de l'émergence, du développement durable et respect des droits de l'homme.

WALIKALE ma terre natale, la terre de nos ancêtres

WALIKALE mérite Respect, honneur et dignité

Mes vœux les meilleurs

Fait à Goma, le 31 décembre 2020

Sentiments patriotiques.

Honorable prince Kihangi Kyamwami

Député provincial