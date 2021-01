Cote d'Ivoire: Education Nationale - Kandia Camara fête ses dix ans à la tête du ministère

Nombre d'Ivoiriens ne pensaient pas qu'elle serait capable de redorer le blason de l'école ivoirienne au sortir de la décennie de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Mais, grâce à une équipe dévouée qu'elle a mise en place, la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, en dix ans de gestion de ce département ministériel, a permis à l'Ecole ivoirienne de retrouver son lustre d'antan et d'enregistrer de nombreux acquis.

Pour lui témoigner leur reconnaissance, la communauté éducative et les partenaires techniques et financiers l'ont célébrée le 30 décembre 2020 à l'espace Event aux Deux Plateaux (Cocody). La ministre a salué cette célébration qui marque ses dix ans de gouvernance à la tête du ministère.

Elle a réitéré sa gratitude au chef de l'Etat Alassane Ouattara pour avoir porté son choix sur elle pour conduire ce ministère chargé de symboles. «La politique de scolarisation obligatoire porte la marque de ce grand homme. Sous son impulsion, les actions engagées, les réalisations effectuées et les mesures exceptionnelles prises, en faveur du secteur de l'Education/Formation, montrent clairement que l'école est au cœur du projet de société du Président Alassane Ouattara», a indiqué la première responsable de l'Ecole ivoirienne.

Pour elle, cette cérémonie était à la fois un "acte de reconnaissance et de gratitude à l'endroit des précurseurs et des pionniers", qui ont tracé les sillons de l'école ivoirienne et de ses prédécesseurs, dont l'œuvre s'inscrit dans la continuité de l'action éducative des pères fondateurs.

La ministre Kandia Camara a également demandé à ses collaborateurs de demeurer attentifs à l'évolution des tendances du secteur Éducation-Formation. Et ce, en faisant preuve de pro-activité face aux enjeux d'une école compétitive et résiliente. « (... ) Le chemin parcouru ensemble est le résultat d'une quête collective. C'est le fruit d'un travail d'équipe. C'est aussi et surtout la somme d'expérience plurielles et d'expertises avérées », a-t-elle fait remarquer.

Félicitant ainsi ses collaborateurs pour avoir réussi à assurer la continuité éducative en pleine crise sanitaire. La ministre de l'Education nationale en a profité pour rendre un hommage mérité à la Première Dame, Mme Dominique Ouattara pour ses école construites ici et là, ses milliers de kits scolaires distribués , les cantines scolaires et les bibliothèques ouvertes , les vacances en France gracieusement offertes aux meilleurs élèves chaque année. Et ce, depuis une dizaine d'années. « Cette Dame au grand cœur est pour l'Ecole ivoirienne ce que Mère Térésa fut pour l'humanité » a-t-elle lancé.

L'ex-Premier ministre feu Amadou Gon Coulibaly n'a pas été oublié. Kandia Camara lui a rendu hommage pour avoir réussi le dialogue social avec les partenaires sociaux (syndicats des enseignants). Lequel a permis la renaissance de l'école ivoirienne. « J'en profite pour remercier le Premier ministre Hamed Bakayoko qui prend à bras le corps les dossiers en cours d'exécution », s'est-elle réjoui. Plusieurs de ses collaborateurs dont le directeur de cabinet Kabran Assoumou, le chef de cabinet Kouyaté Abdoulaye lui ont rendu un vibrant hommage pour la bonne gestion du système éducatif ivoirien.

