Congo-Kinshasa: 2021 - Thomas Lubanga invite les congolais à soutenir l'Union Sacrée

Message du Président de l'Union des Patriotes Congolais, UPC, aux militants et militantes de l'UPC et à la population Iturienne et congolaise à l'occasion du Nouvel An 2021

Militantes et Militants de l'UPC,

Chers Frères et Sœurs, de la Province de l'Ituri et de la République Démocratique du Congo Dans quelques heures l'année 2020 va prendre fin. Elle aura été émaillée comme celles qui ont précédé et celles à venir des événements heureux et malheureux. Pour tous ces évènements rendons grâce à Dieu, plus particulièrement de nous avoir gardés tout au long de l'année 2020. En ce qui me concerne je voudrais dans cette relecture de l'année 2020 retenir quelques événements tant heureux que malheureux.

Après 17 ans de privation de liberté et de séparation d'avec vous, l'année 2020 a été celle qui m'a vu recouvrer ma liberté.

J'en rends grâce à Dieu et vous remercie de ne m'avoir jamais abandonné durant ma longue captivité et dans toutes les épreuves que j'ai eu à traverser durant cette période difficile. Alors que cette sortie augurait des retrouvailles chaudes et des projets exaltants, voilà que la terrible pandémie de COVID 19 faisait également son apparition en RDC et nous plongeait tous dans des restrictions qui ont remis nos projets et nos rêves aux calendes grec.

Comble des malheurs, durant cette période d'incertitude il a plu au Seigneur de rappeler à lui mon épouse, Yvette BUGABWENDA, avec qui nous avons traversé les moments d'épreuve notamment la captivité évoquée ci-dessus. Cet évènement combien malheureux a été pour moi un moment d'expérimenter et de vivre de visu l'attachement et la solidarité que vous m'avez toujours témoignés et ce, tant à Kinshasa qu'à Bunia.

Aujourd'hui encore beaucoup d'entre vous continue à me soutenir par leurs prières et à me réconforter de mille et une manières.

Grâce à cette solidarité la perte combien lourde de cet être cher a été quelque peu allégée pour moi. Je ne vous en remercierai jamais assez. En évoquant l'année 2020, je ne peux pas ne parler que de moi sans évoquer la situation combien difficile que vous traversez, en particulier dans la Province de l'Ituri et du Nord Kivu.

Beaucoup d'entre vous ont perdu des êtres chers, se sont vus obligés de quitter leurs domiciles pour aller vivre dans les sites de déplacement dans des conditions infrahumaines ou devenir des charges pour les familles -hôtes. D'autres ont perdu le capital qui leur permettait de vivre : argent, récolte, bétail, marchandises, etc.

Toutes ces morts, ces pertes et ces souffrances sont l'œuvre diabolique de nos frères qui ont choisi délibérément le camp de ceux qui sont contre l'Ituri et contre notre Patrie, la RDC.

Car, République Démocratique du Congo en vous tuant, en détruisant vos biens et en vous mettant dans les conditions de ne pas produire, ils travaillent à ternir l'image de la RDC et à retarder son développement. Il est ahurissant qu'en RDC, en Ituri et au Nord Kivu en particulier, la machette, cet instrument qui aurait pu servir à préparer le champ pour cultiver le maïs dont nous dépendons honteusement des nations voisines, sert plutôt à tuer ses semblables.

Et ce, pendant que les nations du monde rivalisent pour vaincre la pandémie de COVID 19 ou pour accomplir d'autres prouesses technologiques ou scientifiques. Quel contraste ! Que les auteurs de ces tragédies- et tous ceux qui les soutiennent- sachent qu'ils sont en train de rédiger leur propre réquisitoire et que la justice est déjà à leur trousse car, jamais le mal n'a triomphé du bien. Tout en vous exhortant au courage et à ne pas perdre espoir, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles, nationaux et expatriés, qui se dévouent jour et nuit pour assurer votre protection et soulager votre souffrance.

Chers frères et Sœurs,

L'année 2020 s'achève, une autre est à nos portes, l'année 2021.Comme à l'accoutumée fondons sur celle-ci de nouveaux espoirs notamment celui de la paix et de voir nos frères et sœurs regagner leurs villages comme jadis les déportés d'Israël sont revenus de leur exil à Babylone.

Dans le contexte politique actuel de notre pays, cet espoir n'est pas un rêve chimérique qui n'a aucune chance de réussir.

Car, du Sommet de l'Etat, on nous a annoncé une bonne nouvelle, la création - ou pour emprunter le langage de la Bible- la naissance de l'Union Sacrée. Oui, nous fondons de grands espoirs sur cette union sacrée, non pas avoir une part du pouvoir mais, comme nous l'avons dit, pour voir votre souffrance prendre fin et vivre dans la paix.

Cette union sacrée, nous ne la voyons pas comme un cadeau qui nous sera donné mais plutôt comme un chantier collectif où chacun sera appelé à faire sa part dans le secteur qui est le sien pour le bonheur de tous.

Je vous invite à le soutenir pour le retour de la paix et la reprise du processus de développement de notre pays pour nous-mêmes et pour les générations futures qui nous demanderont des comptes !

Bonne Année à tous et à toutes !

Président de l'Union des Patriotes Congolais, UPC