Ile Maurice: Bruneau Laurette - «Ces restrictions démontrent que le CP est un agent MSM»

Comme le 29 décembre, Bruneau Laurette avait prévu un rassemblement pacifique en soutien à Simla Kistnen à la place Cathédrale Saint-Louis, aujourd'hui. Sauf que ses plans ont dû être revus suivant les restrictions imposées par la police dans les rues de la capitale.

L'activiste sociale ne mâche pas ses mots à l'encontre de la police. Parlant de traitement de faveur accordé à un accusé. «Cela nous montre encore une fois que le CP est un agent du MSM.»

Pour Bruneau Laurette, ces mesures restrictives tombent au plus mal, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est la rentrée des classes et une majeure partie du secteur privé reprend le chemin du boulot. «Déjà, en temps normal, les rues de la capitale sont bloquées, imaginez avec ces restrictions pour protéger un accusé. Si Yogida péna nanié pou répros li, kifer pé bizin ferm partou? Dir li vini karé-karé!»

Néanmoins, Bruneau Laurette ne baisse les bras et il est d'ailleurs bien présent dans la capitale «pour soutenir la famille Kistnen et Boodooa», nous dit-il. «Mais aussi pour aider à trouver la vérité sur ce qui se passe dans ce pays au niveau de la politique.» L'activiste social rappelle que les proches du défunt ont besoin du soutien de toute la nation face à ces puissants. «Même si je n'obtiens pas une place dans la salle d'audience, je serai sur les lieux.» Justement, les familles Kistnen et Boodooa espèrent également se trouver une place à l'intérieur pour suivre l'affaire de près. Me Rama Valayden n'avait, lui, pas souhaité que la salle d'audience soit remplie de policiers, de membres du National Security Service et autres policiers en civil.