Ile Maurice: «Private Prosecution» - Yogida Sawmynaden dans le box des accusés, la capitale barricadée

C'est par un communiqué daté du 5 janvier, mais émis hier, que le commissaire de police (CP) a annoncé la fermeture de tous les accès menant à la cour de district de Port-Louis, qui se trouve au premier étage de la New Court House, aujourd'hui.

Cela, à cause du procès qui s'y tiendra, avec, dans le box des accusés, le ministre du Commerce, Yogida Sawmynaden, dans le cadre d'une Private Prosecution. Non seulement le trafic routier sera interdit dans plusieurs routes mais aussi... les piétons ! Tous ceux qui veulent se rendre à la cour ou dans les bureaux avoisinants seront donc contrôlés.

À une question de l'express quant à savoir si les piétons ou ceux et celles se rendant dans un véhicule à la cour pour une affaire personnelle y auront accès, le porte-parole de la police, l'inspecteur Shiva Coothen, répond par l'affirmative. Comment savoir si ces derniers se rendent vraiment en cour ? Pas de réponse claire, mais on comprend encore une fois qu'un contrôle sera exercé. Les noms et adresses des passants seront-ils notés par la police ? Et leur destination ? «Nous n'avons pas à vous dire la procédure que la police adoptera», est la réponse, lapidaire, de Shiva Coothen.

Ceux qui souhaitent assister en tant que citoyen à ce procès high-profile ne seront donc pas autorisés en cour. La raison évoquée par la police : le manque de places dans cette salle d'audience. Y aura-t-il toutefois autant de policiers en uniforme ou en civil qui seront autorisés à prendre place dans le tribunal, comme la dernière fois ? «C'est le droit de la police d'avoir accès à la salle d'audience», rétorque Shiva Coothen. Quant aux nervis des ministres, nous ne savons pas s'ils seront, eux, autorisés à s'introduire parmi les nombreux gardes du corps du ministre Sawmynaden...

Me Rama Valayden, le Lead Counsel du panel d'avocats représentant la famille Kistnen, est, de son côté, surpris par cette démarche. «Il y a eu dans le passé des procès impliquant des personnes qui avaient déplacé des milliers de personnes et sympathisants, comme feu Gaëtan Duval ou Cehl Meeah, mais jamais on n'a barricadé une cour de justice», nous dit l'avocat. Pour lui, cette décision qui proviendrait d'autres quartiers que les Casernes centrales ressemble fort à un couvre-feu. «Refuser l'accès à un citoyen dans une affaire concernant un ministre d'État est du jamais-vu.» Tout en rappelant l'adage «Justice must not only be done but also seen to be done».

Cette façon de faire des autorités semble donner raison à ceux qui parlent de cover-up, nous dit Me Valayden. «C'est un mauvais message - à moins que ce ne soit voulu - que l'on fera tout pour protéger Yogida Sawmynaden», ajoute-t-il. Il nous signale que même les parkings sont bloqués alors que l'on sait que la plupart des personnes viendront en voiture. «Ce genre de décision, je le crains, inaugure un système de dictature», déplore l'homme de loi.

Ce communiqué de la police étant tombé la veille du procès, les avocats de la famille Kistnen et de Koomadha Sawmynaden n'ont pas pu contester cette décision en cour. Cependant, ces derniers affirment rester sereins et «intimidation ou pas, souligne Me Valayden, le travail continue pour nous et je demande la même chose aux journalistes». En tout cas, les déclarations de ces avocats après l'audience ne rencontreront pas une grosse foule car repoussée au loin.