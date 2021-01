Madagascar: Orange Pro League - Les arbitres féminins à l'honneur

Trente arbitres malgaches dont dix-sept internationaux officieront au championnat élite national ou Orange Pro League. Six matches sont programmés en guise d'ouverture ce week-end.

L'association des Clubs de football élites de Madagascar (CFEM) a sélectionné 30 arbitres pour officier aux matches durant cette nouvelle saison de l'Orange Pro League. Parmi eux, 17 sont des arbitres internationaux malgaches. La CFEM a toujours honoré les femmes arbitres. L'an dernier, Lidwine Pelagie et Rosalie en ont fait partie. Et selon les explications, des femmes arbitreront encore des matchs pour cette édition.

La CAF a d'ailleurs applaudi leur présence dans les compétitions masculines dans le but de promouvoir l'arbitrage auprès des femmes. Pour cette année, l'équipementier international Errea qui va les habiller. La remise de leurs maillots officiels a eu lieu mardi dernier à Ankorondrano par la CFEM en présence du chef du département des arbitres de la Fédération malgache de football (FMF), Pascal Andrianantenaina. Errea offrira aussi les ballons de matchs.

Fosa Juniors et Five FC au coude-à-coude

Par ailleurs, six matchs sont programmés pour la première journée de ce week-end. Dans la Conférence Nord, Fosa Juniors reçoit Five FC Analamanga dans son jardin. Rencontre entre légende et novice, c'est ce dont on peut qualifier de ce duel qui s'annonce serré. Fosa Juniors a l'habitude de jouer des matchs internationaux. Avec son nouveau coach italien Toto Nobile, le champion de Boeny a démontré son hégémonie en réalisant un parcours sans faute lors du Trophée Orange. Fosa Juniors FC boucle une série de quatre matchs de haute intensité en 10 jours.

Avec 15 buts marqués et trois encaissés, ses joueurs terminent meilleure attaque et meilleure défense du tournoi, de bonne augure avant son premier match. Five FC de son côté vient d'être promu en première division. Ce sera son premier match historique en Pro League et cela pourrait déjà dessiner son parcours dans la course. Le club est composé de jeunes joueurs certes, mais ce sont des joueurs toniques avec de la technicité, qui vont vers l'avant. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si Five FC a été sacré vice-champion D2. Dans l'autre rencontre, Jet Kintana s'opposera à Tia Kitra tandis que Elgeco Plus recevra Cosfa au By-pass Elgeco Stadium.

Dans la Conférence Sud, 3FB Toliara se déplacera à Fianarantsoa pour rencontrer Zanakala FC. AS Adema jouera contre FCA Ilakaka, tandis qu'Ajesaia et CS-DFC s'élimineront, toujours au By-pass Elgeco Stadium.