Madagascar: HCC - Assistance limitée ce jour

Respect des gestes barrières aujourd'hui à Ambohidahy

Port de masque obligatoire. C'est inscrit au bas du carton d'invitation à l'audience solennelle de proclamation des résultats définitifs des sénatoriales par la Haute Cour Constitutionnelle prévue ce jour à 10 h. L'autre mesure barrière concerne la distanciation physique dans la salle de proclamation de la HCC où l'assistance va être limitée à un peu plus d'une centaine de personnes.

Y compris les différents chefs d'Institution, les membres du gouvernement et les représentants d'autres entités comme le Corps diplomatique, le CFM et le HCDDED. Sans oublier les parties prenantes au processus électoral tel la CENI, le ministère de l'Intérieur, les chefs de Cour et Tribunaux qui sont les patrons des magistrats membres des CRMV...

Dernière proclamation. Figurent aussi dans la liste des invités, les candidats qui ont pu être joints à temps ainsi qu'un certain nombre d'élus et de membres de la société civile puisque « le Sénat représente les Collectivités Territoriales Décentralisées et les organisations économiques et sociales ». La place habituelle de la presse se trouve au balcon au cours de la cérémonie d'aujourd'hui.

La dernière proclamation officielle de résultats d'élection pour la HCC en fin de mandat présidée par Jean-Eric Rakotoarisoa. Lequel pourrait être recasé ailleurs et/ou reprendre son métier d'enseignant de droit constitutionnel. On aura un premier élément de réponse après la publication des noms des 6 sénateurs nommés qui pourrait intervenir aujourd'hui même ou d'ici quelques jours. Tout dépend de la vitesse de décision du TGV.