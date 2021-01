Togo: Ces huit acteurs de la catégorie Meilleur acteur sportif

Togo Top Impact (TTI) est un évènement qui décerne depuis trois années consécutives des récompenses dans différentes catégories dans le but de promouvoir l'excellence.

Pour sa troisième édition placée sous le thème « la résilience face à la Covid-19 », huit (08) acteurs du monde du sport qui ont le plus marqué positivement de par leur prestation ou action l'année précédente sont en lice pour être La ou Le meilleur acteur(trice) sportif(ve) en 2020.

Pour toutes disciplines sportives confondues, le comité d'organisation de l'évènement a nominé les huit togolais suivants ainsi que leur motivation présentée :

1- AKAKPO Oniandon Serge

A 33 ans, Serge Akakpo a mis fin à sa carrière de footballeur en cette année 2020. Dès lors, l'ancien défenseur international togolais a rejoint l'émission La Team de Canal + ou il officie en tant que consultant, au grand bonheur de ses fans et du public sportif togolais.

2- AKANGA Abdou Raouf

Abdou Raouf Akanga, l'espoir annoncé du cyclisme togolais a réussi son pari. L'homme continue de faire parler de lui sur le vélo au quotidien. Ses coups de pédale spectaculaires l'ont révélé au grand public en 2019. Et il poursuit sur sa lancée.

3- DJENE Dakonam

A titre personnel ou institutionnel, des footballeurs se sont joints aux actions de rescousse sociale en cette période pandémique de Covid-19 au Togo. C'est le cas de la fondation DD21 de Djene Dakonam, international togolais et capitaine des Eperviers, qui a multiplié des dons lors de cette année 2020. Des actes de bienfaisance en faveur du personnel hospitalier mais aussi des populations vulnérables.-Dans son club de Getafe en Espagne, l'homme s'est imposé et est devenu incontournable dans le jeu de l'équipe. Malgré des difficultés en 2020, le défenseur central togolais est resté égal à lui-même en club comme dans la sélection nationale, apportant sa touche personnelle dans le jeu. En dehors des terrains, Djene Dakonam est un homme d'impact qui inspire plus d'un par son caractère exemplaire et ses actions humanitaires avec sa fondation.

4- KLIDJE Thibaut

Il est le capitaine des Eperviers juniors. Cette année, il a rejoint le club français des Girondins de Bordeaux. Très talentueux, certains voient en lui un grand espoir pour le football togolais.

5- LABA Fodoh

Bon, sur le terrain de foot, Fodoh Laba l'est autant sur celui de l'action sociale. Et en cette période de COVID-19, il fait partie de ceux qui ont apporté leur soutien aux couches vulnérables. L'homme est plus que jamais dans le social. En effet, après avoir volé au secours des personnes vulnérables en période de Coronavirus, l'international togolais en cette année 2020 n'a pas manqué de venir en aide aux élèves démunis afin qu'ils aient une rentrée effective. Dénommée LKF9 Caritas Tour, l'initiative de l'attaquant d'Al Ain est à sa sixième édition. Pour cette année, une dizaine d'ONG œuvrant pour le bien-être des enfants démunis ont bénéficié de kits scolaires. Ceci pour permettre à leurs pensionnaires de préparer la rentrée scolaire 2020-2021 dans de bonnes conditions. Celui qui fait la fierté du Togo aux Emirats Arabes-Unis, est un phénomène en face des buts. Meilleur buteur de son club et aussi du championnat, Fodoh Laba est incontournable tant dans son club qu'au sein de l'équipe nationale togolaise.

6- OBILALE Kodjovi

L'ancien gardien des Eperviers du Togo, Kodjovi Obilale, a reçu cette année un prix spécial du président de la Confédération africaine de Football Ahmad Ahmad lors des CAF Awards 2019 à Hurghada en Egypte. Kodjovi Obilalé, grièvement blessé lors de l'attaque contre le bus de l'équipe du Togo survenue à Cabinda avant la CAN 2010 en Angola, a ensuite reçu une aide financière de la part de la Confédération africaine de football (CAF). L'ex-gardien de but a touché une envelope de 10.000 dollars US. Cette somme devrait contribuer à financer son projet Agrofoot, centré sur l'agriculture durable. Meme hors du terrain, il a su marquer l'année 2020 sur le plan sportif.

7- NOAMESHIE Nathalie Djatougbé

Le Comité International Olympique (CIO) n'oublie pas les femmes. L'organisation olympique leur rend hommage chaque année, à l'occasion de la cérémonie de remise des trophées « Femme et sport ». La Togolaise Djatougbe 'Nathalie' Noameshie s'est vu décerner le trophée en 2019 pour le continent africain. Nathalie Noameshie est très engage en faveur de la cause de la jeune fille, dans le but de former des femmes leaders pour l'avenir, Dans le sillage du trophée « Femme et sport » du CIO, Noameshie Nathalie met en place un projet sportif dénommé « Jeune Fille Leader par le Sport et le Développement du Volleyball Féminin ». Un projet destiné aux jeunes filles élèves et divisé en deux phases. Notons que, ancienne joueuse de l'équipe nationale de volleyball, première femme arbitre internationale de volley pleinement qualifiée du continent africain et, aujourd'hui, vice-présidente du Comité National Olympique du Togo, Madame Noameshie a gravi un à un tous les échelons de l'encadrement sportif, s'employant activement à renforcer la présence des femmes et des jeunes filles dans le milieu sportif, et ce à tous les niveaux - de la base à l'administration du sport. Elle est, depuis quelques mois, la Directrice adjointe chargée du programme Education physique et sportive de la Conférencxe des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, CONFEJES.

8- WOEDIKOU Apéfa Mafille

Elle est la fierté du football féminin togolais à l'étranger. En effet, après une première saison à Poitiers, la Togolaise Mafille Woedikou Apeafa s'engage à l'AJA Stade, à Auxerre. Ambitieuse mais lucide, la meilleure footballeuse togolaise, première internationale de son pays à entamer une carrière à l'étranger, affiche ses ambitions : jouer en première division française. Son histoire, les médias internationaux français tels que TV5 Monde la résume en parlant de "Fille battante". En 2020, l'attaquante togolaise a été élue personnalité sportive de l'année par l'agence de communication ghanéenne Women Choice Awards Africa.-

La phase du vote populaire pour le choix des 05 finalistes de la 3ème édition de TTI a démarré dimanche 03 janvier 2021 et ci-après le liens permettant de porter le choix sur l'un des huit nominés dans cette catégorie : Catégorie MEILLEUR ACTEUR SPORTIF DE L'ANNEE - Togo top impact