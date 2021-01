Angola: Montage des premières turbines de Luachimo

Dundo — Les deux premières des quatre turbines de la centrale hydroélectrique du barrage de Luachimo, à Lunda Norte, commenceront à être assemblées fin janvier, a déclaré mercredi le superviseur technique de GAMEK, Augusto Agostinho.

S'adressant à la presse, Augusto Agostinho, a fait savoir que les deux turbines allaient générer 17 mégawatts d'énergie à partir du second semestre de l'année en cours.

Il a ajouté qu'en général, le degré d'exécution physique des travaux d'agrandissement du barrage était autour de 70%. Les travaux, estimés à plus de 212 millions de dollars, permettra d'augmenter la capacité de production de 8 à 34 mégawatts.

Gains

Actuellement, 17.950 clients bénéficient de l'électricité du réseau public de la municipalité de Chitato, via une centrale thermique de 30 mégawatts, tandis que les neuf municipalités de l'intérieur sont approvisionnées en énergie électrique par des groupes électrogènes, bénéficiant au moins dix mille familles.

Le démarrage du projet énergétique, qui disposera d'une centrale électrique composée de quatre groupes générateurs de 8,5 mégawatts chacun, soit un total de 34, permettra l'expansion de l'énergie, qui profitera à 186 mille personnes vivant dans la ville de Dundo et dans les municipalités de Cambulo et Lucapa, y compris les loclitéss de Fucauma, Cassanguidi, Luxilo et Calonda.

La construction du barrage hydroélectrique de Luachimo date de 1950. Il a commencé à fonctionner en 1957.

