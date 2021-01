Congo-Kinshasa: Enjeux politiques de l'heure - Lambert Mende chez Félix Tshisekedi !

*Le sursaut politique de Félix Tshisekedi exprimée dans sa nouvelle vision, l'Union Sacrée de la Nation, s'en va conquérir bien au-delà des rivages de l'Udps ou du Cach. Plusieurs Députés nationaux et figures politiques connus aux couleurs du Front Commun pour le Congo (FCC) ne cachent plus, pour certains, leurs intentions de rejoindre le navire. Pour d'autres, déjà leur adhésion à ce nouvel ordre politique que met en place par le chef de l'Etat est effective. Ce mercredi 6 janvier 2021, sur sa demande, Lambert Mende Omalanga, Député national et haut cadre de la plateforme chère à Joseph Kabila, a été reçu par le président Tshisekedi.

Bien, que l'hôte du président de la République n'ait pipé mot au sortir de cette rencontre, pour la presse présidentielle, tout porte à croire que son cahier des charges porte sur les enjeux du moment dont la matérialisation de l'Union Sacrée de la Nation et la requalification de la majorité au sein du Parlement.

Selon certaines sources, Lambert Mende a confirmé son appartenance ainsi que celui de son parti la Convention des Congolais Unis (CCU), au Front Commun pour le Congo. Du moins pour le moment...

Cependant, selon la même source, l'ancien Ministre de la Communication et des Médias a noté que son parti va se réunir incessamment pour déterminer une ligne à suivre par rapport aux enjeux de l'heure. Compte-tenu du fait que l'Union Sacrée est une vision, une coalition, et non un parti politique, la CCU va donc se décider dans les jours qui viennent.

Aussi, a-t-il promis de faire rapport des conclusions de cette rencontre à son parti ainsi qu'à son groupe.

Depuis les dernières élections de 2018 où le FCC s'est vu louper la première Institution du pays, et au cours de deux premières années de Félix Tshisekedi sur fonds de crises au sommet de l'Etat, Lambert Mende a toujours pris part aux multiples réunions de la plateforme politique chapeautée par l'ancien président Joseph Kabila.

Un des cerveaux moteurs du FCC, le président national de la CCU serait-il en train de suivre la tangente du moment ?

Outre son côté politique, notons que Lambert Mende est aussi Président du Conseil d'Administration des Lignes Maritimes Congolaises (LMC). Il a été nommé par le chef de l'Etat depuis juin 2020.

Il aurait également évoqué avec le président Tshisekedi la question sur la gestion de cette entreprise du portefeuille, et des investissements importants dans le cadre de celle-ci.

Il sied de noter que Lambert Mende, élu FCC de la province du Sankuru, qui était accompagné de son collaborateur, Thierry Monsenepwo, avait officiellement sollicité une audience afin de rencontrer le Chef de l'Etat.

Dans la même vague politique, signalons que le Ministre de la Pêche et Elevage, Jonathan Bialosuka ainsi que les Députés nationaux de son parti Alliance pour la Bonne Gouvernance, a rejoint ce mercredi l'Union sacrée de la Nation. Devant la Presse présidentielle, ces derniers ont promis de soutenir les réformes initiées par le chef de l'Etat.